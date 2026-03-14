EU despliega más marines en Oriente Medio

Dubái, EAU.- Las fuerzas armadas de Estados Unidos ordenaron el despliegue de 2,500 infantes de Marina y un buque de asalto anfibio en Oriente Medio, informó el viernes un funcionario estadounidense, en una importante incorporación de fuerzas en la región tras casi dos semanas de guerra contra Irán.

Elementos de la 31ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina y el buque de asalto anfibio Trípoli han recibido la orden de dirigirse a Oriente Medio, según el funcionario estadounidense, que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre aviones militares delicados.

Esta semana, la Armada tenía 12 buques, incluido el portaaviones Abraham Lincoln y ocho destructores, operando en el mar Arábigo. Si el Trípoli se suma a esta flotilla, sería el segundo navío más grande detrás del Lincoln en operar en la zona.

Mientras tanto, en Teherán, una fuerte explosión sacudió una plaza central en la que miles de personas se congregaron para una manifestación anual, organizada por el Estado, en apoyo a los palestinos y para pedir la desaparición de Israel y en la que corearon "muerte a Israel" y "muerte a Estados Unidos".

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El gobierno iraní ha seguido lanzando amplios ataques con misiles y drones contra Israel y Estados vecinos del golfo Pérsico, y prácticamente ha cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, incluso mientras aviones de guerra de EU e Israel impactan blancos militares y de otro tipo en diversas partes de Irán.

Irán continuó con sus ataques diarios contra instalaciones petroleras y otra infraestructura en la región del golfo. En Omán, dos personas mueren cuando dos drones se estrellaron en la región de Sohar, informó la Agencia de Noticias de Omán.

El destructor Oscar Austin de la Armada de Estados Unidos derribó el viernes un misil balístico iraní sobre Turquía, confirmó a la AP un funcionario estadounidense, el cual pidó guardar el anonimato para poder declarar sobre operaciones militares en curso. Fue la tercera intercepción de este tipo sobre territorio turco en las últimas dos semanas.

Residentes de la ciudad sureña turca de Adana informaron haber escuchado una fuerte explosión y sirenas que sonaban en la base aérea de Incirlik, utilizada por fuerzas de Estados Unidos.