EU detiene a implicado en ataque a consulado

Washington.- Un hombre descrito como participante clave en el ataque de 2012 al complejo estadounidense en Bengasi, Libia, ha sido detenido y será procesado en relación con el asesinato que mató a cuatro estadounidenses y se convirtió en una controversia política, afirmó el viernes el Departamento de Justicia.

La noche del 11 de septiembre de 2012, según han dicho funcionarios estadounidenses, al menos 20 militantes armados con AK-47 y lanzagranadas irrumpieron en la puerta del complejo consular y descubrieron fuego a los edificios. El incendio provocó la muerte del embajador Stevens y del empleado del Departamento de Estado Sean Smith.

Otros miembros del personal del Departamento de Estado escaparon a una instalación cercana conocida como el anexo.

Un gran grupo se reunió para un ataque al anexo. Ese ataque, que incluyó un bombardeo de mortero de precisión, resultó en la muerte de los guardias de seguridad Tyrone Woods y Glen Doherty.

Al-Bakoush está acusado de ser parte del grupo armado que viajó a la misión. También de realizar vigilancia e intentar irrumpir en los autos del personal de la misión diplomática.