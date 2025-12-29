E.U. lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico

Estados Unidos anunció este lunes un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico, que dejó dos personas muertas, sin que se reportaran bajas entre las fuerzas estadounidenses.

En un mensaje difundido en la red social X, el Comando Sur de Estados Unidos informó que el 29 de diciembre, y bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un "ataque cinético letal" contra un buque operado por organizaciones terroristas designadas, en aguas internacionales.

De acuerdo con el Comando, los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones ilícitas. En el ataque murieron dos hombres identificados como "narcoterroristas".

Desde septiembre, el Gobierno estadounidense ha destruido alrededor de 30 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, operaciones que han dejado más de 100 personas muertas entre los ocupantes de estos buques.

El ataque ocurre en medio de incertidumbre regional, luego de que el presidente Donald Trump declarara recientemente que su país atacó un muelle presuntamente utilizado para cargar drogas, lo que podría representar el primer ataque terrestre de la actual campaña militar antidrogas en América Latina.

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", afirmó Trump, sin precisar el lugar. "Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área (...) y eso ya no existe", agregó.