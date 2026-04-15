EU realiza nuevo ataque contra narcolancha en Pacífico
Desde septiembre, más de 170 personas han muerto en operaciones de EU contra narcotráfico en Caribe y Pacífico.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).- El Comando Sur informó que, bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta "Southern Spear" (Lanza del Sur) realizó un "ataque cinético letal" contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas.
Acciones de la autoridad
"Confirmó que el buque navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EU resultó herida", añadió en un mensaje en X.
En los últimos cinco días, las fuerzas estadounidenses han asesinado a 14 personas en ataques cinéticos en el Pacífico Oriental.
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Cronología del caso
El primer ataque se registró el sábado. Dos embarcaciones fueron bombardeadas y murieron cinco personas. Otra persona sobrevivió y según el Comando, la Guardia Costera inició una operación de rescate, pero no se ha brindado una actualización al respecto.
El segundo ataque se produjo el lunes y dejó como saldo dos personas muertas. Desde que iniciaron este tipo de operaciones en el Caribe y el Pacífico, en septiembre pasado, han muerto más de 170 personas.
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