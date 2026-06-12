logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

EU sanciona a empresa cubana de petróleo y gas

Por AP

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
EU sanciona a empresa cubana de petróleo y gas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Juan.- El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra la empresa estatal de petróleo y gas de Cuba, en una medida que, según algunos expertos, sólo profundizará la crisis de la isla y afectará con mayor dureza a los cubanos más vulnerables.

      El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que los activos clave de la compañía, la Unión Cuba Petróleo (CUPET), fueron "expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses hace años". Además acusó al gobierno de Cuba de utilizar la energía como arma.

      "Mientras el pueblo cubano ha sufrido escasez de combustible y apagones debido a décadas de falta de inversión en infraestructura crucial, los líderes comunistas de Cuba han desviado recursos energéticos para llenarse los bolsillos", manifestó.

      Además señaló, que los funcionarios cubanos "revenden barriles incontables de la escasa energía en el mercado secundario, acaparan suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionan la energía como herramienta de control social".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, rechazó los comentarios de Rubio.

      "El Secretario de Estado del régimen estadounidense, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la claque elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Ataques ucranianos con drones provocan crisis de combustible en Crimea
        Ataques ucranianos con drones provocan crisis de combustible en Crimea

        Ataques ucranianos con drones provocan crisis de combustible en Crimea

        SLP

        AP

        El Kremlin reconoce la crisis de combustible en Crimea y promete medidas ante la presión por los ataques ucranianos.

        Delcy Rodríguez encabeza firma de acuerdos entre PDVSA y Shell
        Delcy Rodríguez encabeza firma de acuerdos entre PDVSA y Shell

        Delcy Rodríguez encabeza firma de acuerdos entre PDVSA y Shell

        SLP

        AP

        PDVSA y Shell suscribieron cinco acuerdos para explotar gas natural y crudo en Venezuela, destacando el campo Loran.

        NOAA confirma formación de El Niño 2023 con impacto global
        NOAA confirma formación de El Niño 2023 con impacto global

        NOAA confirma formación de El Niño 2023 con impacto global

        SLP

        AP

        Meteorólogos prevén que El Niño 2023 genere fenómenos extremos y afecte regiones como Estados Unidos, Sudamérica y África.

        Embajadores de EU y Canadá felicitan a México por triunfo en Mundial
        Embajadores de EU y Canadá felicitan a México por triunfo en Mundial

        Embajadores de EU y Canadá felicitan a México por triunfo en Mundial

        SLP

        El Universal

        El embajador estadounidense Ronald Johnson celebra que el estadio de Ciudad de México albergue por tercera vez un partido inaugural.