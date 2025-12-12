logo pulso
EU sanciona a tres sobrinos de Nicolás Maduro

Donald Trump intensifica su campaña de presión

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
EU sanciona a tres sobrinos de Nicolás Maduro

Washington.- Estados Unidos impuso el jueves sanciones a tres sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre otros, mientras el presidente Donald Trump busca ejercer más presión sobre la nación sudamericana.

Las nuevas sanciones contra Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo se producen un día después de que Trump anunció que Estados Unidos había incautado un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. También fueron sancionados el empresario panameño Ramón Carretero, seis compañías y seis barcos con bandera venezolana acusados de transportar petróleo venezolano.

Carretero está acusado de facilitar envíos de petróleo a nombre del gobierno venezolano, y el Departamento del Tesoro afirma que ha tenido tratos comerciales con la familia Maduro-Flores, incluida la asociación en varias empresas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro publicó la lista de sanciones.

Las sanciones buscan negarles el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que posean en Estados Unidos, y evitar que empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Los bancos e instituciones financieras que violan esa restricción se exponen a sanciones o penalidades.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que "Nicolás Maduro y sus asociados criminales en Venezuela están inundando EU con drogas que envenenan al pueblo estadounidense".

Las más recientes acciones de los Estados Unidos contra Venezuela siguen a una serie de ataques mortales que los Estados Unidos ha llevado a cabo contra embarcaciones que presuntamente llevaban drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, los cuales han dejado al menos 87 muertos desde principios del mes de septiembre.

