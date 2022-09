Ex militar refugiado denuncia negligencia en IMSS de Cancún

Oscar Alexander Hernández Coronado, ex militar venezolano refugiado en México por razones humanitarias, presentó una denuncia por presunta negligencia médica en contra de personal del Hospital Regional de Zona del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), donde era atendido su hijo desde el pasado 8 de agosto por heridas tras un ataque armado al interior del predio del hotel Royalton Riviera Cancún.

Durante una conferencia de prensa frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Cancún, al sur del país, Oscar Alexander Hernández explicó que la denuncia por presunta negligencia médica se suma a otra que interpusieron contra el hotel, debido a que no se han presentado para brindarles apoyo para las investigaciones, a pesar de que el ataque fue dentro de la propiedad.

Según detalló, el pasado 8 de agosto fue en compañía de sus dos hijos menores de edad a buscar a su esposa que terminaba la jornada laboral en el casino del hotel Royalton Riviera Cancún, -el cual se ubica en la carretera federal Cancún – Puerto Morelos-, pero minutos después de recogerla y dirigirse a la salida fueron alcanzados por un vehículo que abrió fuego contra la familia, hiriendo a los tres ocupantes.

Hernández aseguró que los atacantes "se equivocaron", ya que descendió de su camioneta pensando que el ataque iba dirigido a él, pero al ver a los dos menores de edad lesionados y, al identificar al conductor los atacantes, se dieron a la fuga.

"Yo pensaba que era conmigo, que el problema era conmigo, pues mátame, mi familia que se vaya, el carro se paró en el tope de la caseta, nunca salió de ahí y el guardia de seguridad estaba viendo eso y no pasó nada, y el vehículo se volvió a meter hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro, entonces no pueden decir que fue afuera en la carretera federal", narró el ex militar.

En el ataque resultaron heridos los dos menores de edad y el padre de familia.

"Yo fui herido y mi hija también, mi hija tiene un impacto de bala a la altura del bícep, que le dañó la movilidad de la mano derecha, tiene que recibir terapia, supuestamente no tienen que operarla todavía porque hay un daño y posiblemente se recupere porque es una niña de 12 años".

Además, detalló que su hijo recibió un impacto de bala en la espalda, que le rozó el pulmón, fracturó una costilla y le llegó al riñón.

"Mágicamente los doctores no se dieron cuenta que le había perforado el intestino y se contaminó en su momento, se agravó y se volvió a levantar, se volvió a agravar y pues ayer ya no dio más", reprochó.

Durante casi mes y medio el adolescente de 13 años permaneció internado en el Hospital Regional de la región 509 de Cancún, tiempo en el que presentó diversos cuadros infecciosos.

Sobre este caso, el Fiscal General de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, dijo que el caso sigue abierto y al ser una investigación en curso no se pueden dar mayores informes.

Oscar Alexander Hernández y su familia tienen 6 años radicando en México, a donde llegaron en octubre de 2017 como refugiados por razones humanitarias.