Exguerrilleros piden a De la Espriella seguir con el proceso de paz

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Valle del Guamuéz, Colombia.- Los integrantes de los Comandos de la Frontera, un grupo armado ilegal que operaba en el suroeste de Colombia y que desde el 18 de junio permanece concentrado en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en un proceso de desmovilización, pidieron este lunes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, continuar el proceso de paz iniciado por el mandatario saliente, Gustavo Petro.

"Nuestro deseo es que durante su Gobierno se apoye nuestro compromiso de paz. La paz como política de Estado y como derecho fundamental nos alienta a que lo acordado siga adelante", señalaron los exguerrilleros en una carta enviada a De la Espriella desde la ZUT ubicada en el municipio de Valle del Guamuéz, en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador.

En la misiva, conocida por EFE, los firmantes aseguraron que su decisión de abandonar las armas es "irreversible" y reiteraron su voluntad de transitar hacia la vida civil, al tiempo que solicitaron garantías para consolidar el proceso de reintegración en esa región del sur del país.

Asimismo, afirmaron que permanecen "firmes con la paz, la legalidad y el desarrollo" y reclamaron que quienes hicieron parte de un grupo armado ilegal no sean excluidos ni discriminados por su pasado.

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