Explosión de ducto de Pemex en Chiapas deja 5 militares heridos

Las autoridades informaron que el percance se registró en una línea nueva de 36 pulgadas que conduce gas 'amargo' de Reforma a Mérida, dejando a cinco elementos militares heridos.

Por El Universal

Octubre 20, 2025 09:17 p.m.
A
Explosión de ducto de Pemex en Chiapas deja 5 militares heridos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resultaron lesionados durante la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos en un predio de la ranchería San Miguel Segunda Sección, del municipio de Reforma, en el norte de Chiapas, informaron autoridades de Protección Civil.

La explosión se expandió hacia el módulo castrense, derivado de un incendio "generado por la explosión de un ducto en una línea nueva que se ubica frente al complejo procesador de gas Cactus", precisó el reporte.

El percance se registró en una línea nueva de 36 pulgadas "que conduce gas 'amargo' de Reforma a la ciudad de Mérida".

El personal de seguridad física refirió "que hay cinco elementos de la Defensa Nacional lesionados debido a la explosión, la cual afecto la base donde se encuentran", se indicó.

Las autoridades señalaron que, alrededor de 13:05 horas este lunes, "vía radio" se reportó "el número de emergencia" a la base de Protección Civil Municipal.

Como respuesta, al lugar acudieron elementos de Protección Civil en coordinación con agentes de la Dirección de Seguridad Pública.

La zona de la explosión estaba resguardada por personal de "seguridad física" de Petróleos Mexicanos y personal de labores contra incendios.

Al sitio acudió también un grupo de policías de la Guardia Estatal Preventiva.

Por la tarde, operarios de la central de bomberos contra incendios de Reforma y Nuevo Pemex se encontraban en el lugar realizando trabajos "de enfriamiento de la línea" para que personal de Pemex realizará los trabajos de reparación.

