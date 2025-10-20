logo pulso
MARIJÓ PREPARA SU BODA

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Seguridad

Taxi acaba inservible en un accidente vial

El conductor no cedió el paso ante vía principal e impactó a una camioneta

Por Redacción

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Un taxi quedó inservible tras ser chocado por una camioneta a la que se le atravesó en la avenida Soledad de la colonia San Felipe, por fortuna no hubo lesionados a pesar de lo aparatoso del percance.

El hecho tuvo lugar alrededor de las siete de la noche de este jueves, cuando el taxi Nissan Versa con número económico 0640 se desplazaba por la calle San Ciro en la mencionada colonia.

Al llegar a la avenida Soledad, el conductor no cedió el paso ante vía principal y cuando intentó tomar esa arteria fue chocado en la parte lateral delantera derecha por el costado izquierdo de la camioneta de tres toneladas color negro y que circulaba en dirección al Acceso Norte y cuyo conductor no alcanzó a detenerse y sobrevino el impacto.

A causa del golpe, el taxi terminó totalmente inservible y tuvo que ser retirado con una grúa, mientras que los daños de la camioneta fueron menores.

Peritos de la Policía Vial de Soledad tomaron  conocimiento en espera de que los conductores llegaran a un acuerdo reparatorio respecto a los daños materiales para que el caso no pasara a mayores.

