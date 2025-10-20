MARIJÓ PREPARA SU BODA

María José Zacarías Valle y Mauricio Martínez Martínez efectuarán sus esponsales el sábado 22 de noviembre próximo.

La pareja de enamorados recibe de su familia y amistades los mejores deseos de prosperidad y, desde luego, los festejan para despedirlos de la soltería.

Una de las más emotivas, la que ofrecieron a la futura novia, sus tías Valle Maza, hermanas de su mamá Marcela Valle Maza, quien estuvo ahí a sumarse a la dicha que embarga a su hija.

Las anfitrionas organizaron un estupendo festejo; integraron elementos y detalles que agradaron a las invitadas, quienes le expresaron sus mejores deseos de prosperidad a la futura novia.

Ahí estuvieron a compartir con Marijó su felicidad, su futura suegra Patricia Martínez, seres queridos y amistades.

Eso sí, Marijó ¡radiante y feliz!