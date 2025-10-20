MARIJÓ PREPARA SU BODA
AMIGAS LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA
Galeria
1/3
María José Zacarías Valle y Mauricio Martínez Martínez efectuarán sus esponsales el sábado 22 de noviembre próximo.
La pareja de enamorados recibe de su familia y amistades los mejores deseos de prosperidad y, desde luego, los festejan para despedirlos de la soltería.
Una de las más emotivas, la que ofrecieron a la futura novia, sus tías Valle Maza, hermanas de su mamá Marcela Valle Maza, quien estuvo ahí a sumarse a la dicha que embarga a su hija.
Las anfitrionas organizaron un estupendo festejo; integraron elementos y detalles que agradaron a las invitadas, quienes le expresaron sus mejores deseos de prosperidad a la futura novia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ahí estuvieron a compartir con Marijó su felicidad, su futura suegra Patricia Martínez, seres queridos y amistades.
Eso sí, Marijó ¡radiante y feliz!
no te pierdas estas noticias
Papa León XIV pide paz en Tierra Santa, Ucrania y Myanmar
El Universal
El Papa León XIV se pronunció durante la Oración del Angelus en el Vaticano