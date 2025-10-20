Incendio en el Greko VIP deja sólo daños materiales

Elementos del Cuerpo de Bomberos combatieron un incendio registrado en el centro nocturno Greco VIP, en la avenida Carranza, en donde solamente se registraron daños materiales sin que hubiera personas lesionadas, la causa se atribuye a un posible cortocircuito.

Fue poco después de las cuatro de la tarde de este domingo en que se reportó a los cuerpos de emergencia sobre un incendio que se registraba en el mencionado centro nocturno, y el humo negro ya empezaba a ser visible desde varias cuadras a la redonda.

En poco tiempo arribó al lugar personal de Protección Civil Municipal, así como del Cuerpo de Bomberos, que se auxiliaron con dos camiones cisterna para combatir las llamas en el interior del antro.

Por su parte, elementos de la Policía Vial Municipal cerraron la cuadra donde se ubica el lugar, entre Independencia y Simón Bolívar, a fin de facilitar las maniobras de los socorristas.

Según información de Protección Civil Municipal, el área afectada por el siniestro se ubicó en la planta alta, la cual comúnmente no está abierta a los clientes y solamente había basura y madera en desuso.

No obstante, el hecho causó alarma entre los comerciantes de la zona que optaron por cerrar sus negocios para evitar otros riesgos.

Durante varios minutos los bomberos estuvieron realizando maniobras para combatir el siniestro hasta que pudieron lograrlo y se aseguraron que las llamas no resurgieran, además realizaron algunas recomendaciones a los encargados para evitar futuros incidentes y finalmente se retiraron del sitio.

Por suerte a esa hora el lugar no estaba en funcionamiento, por lo que no hubo personas afectadas, solamente los daños materiales.