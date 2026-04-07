Explosión en puente Américas deja un muerto y dos bomberos heridos

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El incendio causado por la explosión de al menos tres camiones cisterna registrado justo debajo del puente de Las Américas, que está sobre el Canal de Panamá, paralizó temporalmente el tránsito por ese importante viaducto. Las operaciones de la vía interoceánica no fueron interrumpidas.

Explosión y consecuencias inmediatas

Las autoridades informaron que una persona murió en el lugar y dos bomberos resultaron heridos con quemaduras de primer y segundo grado.

La explosión registrada cerca de las 4:00 de la tarde del lunes alcanzó a la estructura de metal del puente, por lo cual el martes un equipo de expertos del Ministerio de Obras Públicas y del Canal de Panamá realizó inspecciones técnicas. Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, seguido por la propagación de las llamas en el área debajo del puente.

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"No tenemos confirmación de otras personas heridas. Dos bomberos y una persona, que lamentablemente falleció en el sitio y se cree que es empleado de la empresa", dijo Víctor Raúl Álvarez, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Inspección técnica y estado del puente

Añadió que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que aún no se ha determinado la causa de la explosión.

Ingenieros advirtieron que el incendio pudo haber afectado la estructura del puente, que fue inaugurado el 12 de octubre de 1962.

El tránsito por el puente estuvo suspendió hasta el martes por la tarde mientras se realizaban las inspecciones. El Ministerio de Obras Públicas ordenó posteriormente su reapertura vehicular, aunque restringió el paso a camiones pesados y autobuses grandes.

"El Puente de las Américas es una estructura de más de 60 años. Debido a los efectos del fuego, si la estructura metálica fue sometida a temperaturas excesivamente altas, podría haber sufrido daños", explicó Edwin Lewis, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas.

Solo hay dos puentes de acceso a la capital desde las provincias del centro y occidente en los que transitan más de 50.000 vehículos diariamente, según cifras de la Autoridad de Tránsito.