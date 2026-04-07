PAN lamenta que autoridades rechacen informe de ONU

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Panistas de la Ciudad de México

que autoridades federales y locales minimicen y descalifiquen el dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

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La presidenta delen la Ciudad de México,, recordó que en el informe se advierte unade más de 132 mil 400en México, así como más de cuatro mil 500 fosas clandestinas y alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.Ante esto, lallamó ala no resistirse en aceptar este fenómeno cruel en México y avanzar en unaque coadyuve en el fortalecimiento de las instituciones para la búsqueda de personas.Señaló que tan sólo en la, de acuerdo con la, en el primer trimestre del año sumande, una tendencia que, de continuar así, representaría un repunte del 57% con respecto al mismo periodo de 2025, cuando sumaron 154 reportes.solicitó al Gobierno central reforzar las políticas de búsqueda y atención a víctimas, así como no escatimar recursos para la. "Haya la máxima publicidad en todos los medios y el espacio público para ayudar a las personas que tienen algún pariente sin encontrar, estamos en medio de unatotalmente desbordada".Gutiérrez Ureña recordó que losfueron localizados en la capital como resultado de lasentre mayo de 2025 y marzo de 2026; entre ellos, dos menores de edad que ya fueron identificados.Al respecto,, secretario general del, detalló que, en los últimos, en el país han desaparecido más de 18 mil mujeres de entre 15 a 29 años. "No llegaron todas, no estamos seguros en las calles y mientras el Gobierno siga negando el problema, sigan asfixiando a las Fiscalías y reduciendo el dinero para los albergues para mujeres violentadas, la tendencia seguirá en aumento".Detalló que elexigeny reclama atención primaria para la. "Hemos visto como hay marchas, bloqueo de avenidas y el grito de auxilio de miles de familias que reclaman justicia y acabar con la impunidad, nosotros sí estamos del lado de las víctimas".La diputadacriticó también la reacción del Gobierno de México frente a los recientes señalamientos de la ONU sobre lade desapariciones en el país, al considerar que la postura adoptada privilegia la defensa de la narrativa sobre la atención de fondo a una tragedia que afecta a miles de familias.Señaló que, lejos de colocarse a la defensiva, eldebería reconocer con claridad la dimensión del problema y aprovechar elofrecido por la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades institucionales de búsqueda, investigación y sanción.Álvarez Soto subrayó que lano admite evasivas ni narrativas que minimicen su gravedad. "Las, las familias y todas las personas que viven la ausencia de un ser querido merecenque permitan encontrar".Finalmente, sostuvo que ladebe ser clara: hacer todo lo posible para encontrar a lasy garantizar que estos hechos no queden impunes. "Elestá obligado a estar del lado de las víctimas, no a resguardar su reputación frente a la crítica".