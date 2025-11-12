Explosión terrorista cerca del Fuerte Rojo en India

SRINAGAR, India (AP) — El gabinete de la India calificó el miércoles la mortal explosión de un automóvil en la capital como un ataque terrorista llevado a cabo por "fuerzas antinacionales", aunque no presentó evidencia.

Previamente en el día, las autoridades dijeron que varios sospechosos habían sido arrestados en la disputada región de Cachemira como parte de la investigación sobre la explosión del lunes cerca del histórico monumento del Fuerte Rojo que mató a ocho personas e hirió a varias más.

Las autoridades anunciaron el martes que lo estaban investigando como posible terrorismo, un paso que otorga a las autoridades poderes más amplios para arrestar o detener a personas. Pero no han detallado públicamente su evidencia.

El gabinete federal de ministros, en una resolución aprobada el miércoles por la noche, calificó la explosión del coche como "un incidente terrorista atroz, perpetrado por fuerzas antinacionales". No proporcionó más detalles.

El Fuerte Rojo, una importante atracción turística, es un monumento del siglo XVII y el lugar donde los primeros ministros pronuncian discursos del Día de la Independencia, el 15 de agosto. Si se confirma como un ataque deliberado, sería la explosión más mortífera en la capital de India desde 2011.

Al menos cinco personas fueron detenidas para ser interrogadas en una serie de redadas durante la noche en el distrito sureño de Pulwama en Cachemira, informaron el miércoles funcionarios de la policía.

Una supuesta célula armada desmantelada, y luego la explosión

La explosión del lunes ocurrió horas después de que la policía en la Cachemira controlada por India dijera que habían desmantelado una supuesta célula armada que operaba desde la región disputada hasta las afueras de Nueva Delhi. Al menos siete personas, incluidos dos médicos, fueron arrestadas, y la policía incautó armas y una gran cantidad de material para fabricar bombas en Faridabad, una ciudad en el estado de Haryana, que está cerca de Nueva Delhi.

Los medios de comunicación indios informan que la explosión podría estar vinculada a la misma célula. La policía no ha hecho comentarios, citando su investigación en curso.

Cuatro oficiales de la policía en Cachemira familiarizados con el caso dijeron que la investigación que los llevó a la célula comenzó con una investigación rutinaria sobre unos cárteles contra India que aparecieron en un vecindario de la ciudad de Srinagar en Cachemira el 19 de octubre. Los cárteles amenazaban con ataques a las tropas indias estacionadas en Cachemira.

Los agentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del caso, dijeron que las imágenes de cámaras de seguridad ayudaron a identificar a los sospechosos, lo que inicialmente llevó al arresto de al menos tres personas.

Durante las siguientes tres semanas, los interrogatorios llevaron a la detención de dos médicos cachemires que trabajaban en dos ciudades indias, así como a otros dos sospechosos de Cachemira, dijeron los oficiales.

Medios locales sugieren que el conductor era de Cachemira

Los medios de comunicación indios han informado que la policía está investigando si otro presunto miembro de la misma célula, también un médico cachemir que enseña en una facultad de medicina en Faridabad, manejaba el auto que explotó. La policía no ha confirmado esos reportes, pero los medios indios dijeron que el médico pudo haber provocado deliberadamente la explosión para evitar el arresto o transportaba explosivos que detonaron de forma accidental.

El portavoz de la policía de Delhi, Sanjay Tyagi, dijo que los investigadores analizaban "todos los posibles ángulos, incluyendo un ataque terrorista, una explosión accidental o cualquier tipo de fallo en el auto".

Shagufta Jan, cuñada del médico en el distrito de Pulwama en Cachemira, comentó que la familia no había tenido noticias de él desde el viernes pasado, cuando ella le dijo que la policía lo estaba buscando.

"Nos llamó el viernes, y le dije que viniera a casa. Dijo que vendría después de tres días", expresó.

"Esa fue la última vez que hablamos con él", señaló Jan, añadiendo que la policía fue a su casa el lunes por la noche y se llevó a la madre y a los dos hermanos del médico para interrogarlos.

La posible vinculación con el terrorismo en la explosión ha aumentado los temores de renovadas tensiones entre los rivales nucleares India y Pakistán. Nueva Delhi a menudo acusa a Islamabad de respaldar ataques en su territorio, diciendo que son llevados a cabo por grupos basados al otro lado de la frontera.

En abril, presuntos milicianos mataron a 26 personas, en su mayoría turistas hindúes, en la Cachemira controlada por India. Nueva Delhi culpó a Pakistán por la masacre, lo que Islamabad negó. Esto fue seguido por ataques militares de represalia por parte de India y Pakistán, llevando a los rivales nucleares al borde de su tercera guerra sobre la región.

Los dos países administran una parte de Cachemira, pero ambos reclaman el territorio en su totalidad.

Los milicianos en la porción de Cachemira controlada por India han luchado contra el gobierno indio desde 1989. India insiste en que la militancia en Cachemira es terrorismo patrocinado por Pakistán. Islamabad niega la acusación, y muchos cachemires lo consideran una lucha legítima por la libertad.

En Nueva Delhi hubo varios atentados importantes en las décadas de 1990 y 2000.

En 1996, un coche bomba arrasó el concurrido mercado de Lajpat Nagar, matando a 13 personas. En 2008, explosiones coordinadas golpearon áreas comerciales concurridas, dejando alrededor de 20 muertos.

Esos ataques fueron atribuidos a grupos extremistas cachemires y a una organización estudiantil islamista india.