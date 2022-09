Expresentadora de BBC es condenada a 3 años de trabajos forzados en Birmania

Bangkok, 16 sep (EFE).- La expresentadora birmana de la cadena británica BBC Htet Htet Khine ha sido condenada a tres años de trabajos forzados por incitación y asociación ilegal en Birmania (Myanmar), bajo una junta militar desde 2021.

La periodista, que fue presentadora de BBC Media Action entre 2016 y 2020 y fue detenida el año pasado, fue condenada el jueves por un tribunal de Rangún, la antigua capital, por vulnerar, entre otros, el artículo 505a del Código Penal, según el servicio birmano de la BBC.

El artículo 505a, que castiga con hasta tres años de prisión los delitos de incitación a la rebelión y la difusión de "noticias falsas", fue una de las primeras leyes promulgadas por la junta para perseguir a políticos, activistas y periodistas.

BBC Media Action, la ONG de la cadena británica dedicada al desarrollo, expresó su preocupación por "la seguridad y el bienestar" de Htet Htet Khine, quien presentó entre 2016 y 2020 "Khan Sar Kyi" ("Sientelo"), un programa sobre las comunidades afectadas por el conflicto en Birmania.

Fue el diario oficialista Global New Light of Myanmar el que informó de la detención de Htet Htet Khine junto con Sithu Aung Myint, columnista del medio digital Frontier Myanmar y colaborador de la radio Voice of America, el 15 de agosto de 2021.

La reportera birmana fue acusada de acoger a Aung Myint en su casa cuando era buscado por las autoridades y de ejercer de editora voluntaria del periódico FM Daily, lanzado por el llamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado por exparlamentarios y líderes civiles cercanos a la depuesta líder Aung San Suu Kyi.

Según Reporteros sin Fronteras, al menos 115 periodistas han sido detenidos desde el golpe del 1 de febrero de 2021, de los que 57 continúan en prisión, al tiempo que 7 han sido torturados y 3 han muerto a manos de los soldados.

Entre los periodistas extranjeros detenidos se encuentran los estadounidenses Danny Fenster y Nathan Maung y el japonés Yuki Kitazumi, que ya han sido deportados del país, mientras que el cineasta nipón Toru Kubota aún continúa arrestado.

Según la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos, 2.276 personas han muerto por la represión de las autoridades, mientras que más de 15.500 personas han sido arrestadas de forma arbitraria y 12.400 continúan en la cárcel.