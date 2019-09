Extirpan en Zimbabue un quiste renal de 12 kilos, el más grande del mundo

Un equipo de cirujanos zimbabuenses del hospital Parirenyatwa, el más grande de Zimbabue y situado en Harare, extirpó con éxito a una mujer de 48 años un quiste renal de 12,3 kilos, considerado el mayor extraído en el mundo.



"La cirugía ha batido récords en términos de publicaciones y revistas en el mundo", estimó el director del hospital, Jacob Maunganidze, tras la intervención, reportaron hoy varios medios locales.



La operación quirúrgica, dirigida por el urólogo Shingirai Meki, duró 3 horas y fue peligrosa y complicada, pues la paciente perdió gran cantidad de sangre, pero finalmente concluyó de forma satisfactoria.



El hospital Parirenyatwa "está orgulloso de lo que sucedió. Normalmente no invitamos a los medios de comunicación a cada cirugía que hacemos, por lo que lo de hoy es algo extraordinario", comentó el director del centro en declaraciones a los medios este miércoles, si especificar cuándo se efectuó la operación.



Anteriormente, el récord mundial lo ostentaba un quiste extirpado en Japón de 11,5 kilos, según aseguraron desde el hospital, donde aseveran que la operación costó solo 2.000 dólares cuando fuera del país se puede llegar a pagar hasta 11.000 dólares por un procedimiento similar.



El sistema sanitario zimbabuense pasa por una época convulsa debido a varias huelgas iniciadas por médicos y personal sanitario que piden una mejora de las condiciones y que se les pague en dólares estadounidenses y no en los devaluados dólares zimbabuenses.



Además, la confianza en la calidad del sistema y en los equipos que tiene el país suele ser puesta en duda por la población.



Por eso, la paciente, Milka Gwatiringa, explicó que antes de acudir al centro hospitalario zimbabuense, fue a Sudáfrica porque pensaba que allí recibiría mejor tratamiento.



"Después de la confianza y el apoyo que me han dado compañeros y amigos y también porque era costoso para mí obtener los servicios fuera del país, vine a Parirenyatwa y aquí estoy. El tumor de 11 años ha sido extirpado", dijo Gwatiringa, una profesora a la que se le comenzó a abultar el estómago en 2008.



El quiste medía 33 centímetros de largo y 30 de ancho, unas proporciones inusuales en todo el mundo, y también en el país.



"El público debe saber que gran parte de cirugías como esta se pueden realizar en hospitales públicos", afirmó, por su parte el cirujano que dirigió la operación, al asegurar que Zimbabue puede proveer todos esos servicios que permiten ahorrar en costes de turismo médico.



"Los pacientes tienen que tener confianza en el sistema de salud pública y este es un ejemplo de ello", alegó el urólogo.



No es la primera vez que la sanidad zimbabuense bate récords de este tipo, pues en 2014, en otro hospital de la capital, un equipo de 50 médicos consiguió realizar la primera separación de dos siameses, que compartían hígado, unidos por la parte baja del pecho y la superior del abdomen.



El 65 % de los servicios médicos del país son realizados en el sector público, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2008, sin embargo este sector tiene una gran falta de personal, con tasas de 1,6 médicos y 7,2 enfermeras para cada 10.000 pacientes.