Extraditan a 'Greken' a Estocolmo por tráfico de armas y drogas

MÉRIDA, Yuc. (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este jueves, el líder criminal sueco, Mikael Michalis Ahlström Tenezos, alias "Greken" (El griego en español), fue trasladado a Estocolmo en un jet privado desde Mérida, luego de ser detenido en Cancún el pasado 11 de octubre.

Luego de ser detenido en Cancún, "Greken", considerado un generador de violencia en Suecia y por el cual había una ficha roja de la Interpol, fue trasladado a Mérida donde estuvo bajo resguardo de las autoridades federales, según se confirmó.

El extranjero estuvo en un hotel, ubicado cerca del Paseo de Montejo, donde se mantuvo una discreta vigilancia policiaca.

Fuentes policiacas señalaron que el líder criminal sería entregado a las autoridades suecas para enfrentar cargos por delitos como tráfico de armas, drogas y "lavado" de dinero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El Griego" contaba, además, con una orden de arresto internacional girada por las autoridades de Suecia, donde se le identifica como cabecilla del grupo "Dalen", vinculado con actividades criminales en distintos países europeos, principalmente en Suecia.

Hay que señalar que durante el mismo operativo en Cancún fue detenido Tomás Alejandro "N", investigado en México por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.