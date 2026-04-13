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Fallece John Donaldson, padre de la reina Mary de Dinamarca

La casa real danesa informó la muerte de John Donaldson, profesor y padre de la reina Mary.

Por AP

Abril 13, 2026 03:23 p.m.
A
Fallece John Donaldson, padre de la reina Mary de Dinamarca

COPENHAGUE (AP) — El padre de la reina Mary de Dinamarca, nacida en Australia, John Donaldson, murió en Tasmania, informó el domingo la casa real en Copenhague. Tenía 84 años.

Donaldson falleció en la capital del estado, Hobart, indicó un comunicado real, sin dar más detalles. Señaló que su salud se había deteriorado en los últimos años y que la reina lo visitó por última vez a finales de marzo.

John Dalgleish Donaldson, nacido en Escocia el 5 de septiembre de 1941, era profesor de matemáticas aplicadas.

Mary se convirtió en reina de Dinamarca en enero de 2024, tras dos décadas como princesa heredera, cuando su esposo, Federico X, fue proclamado rey del país escandinavo tras la abdicación de su madre, la reina Margarita II.

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Federico y Mary se conocieron durante los Juegos Olímpicos de 2000 en Sídney. Se casaron en 2004.

Mary manifestó su pesar en el comunicado.

"Pero sé que cuando el dolor se asiente, los recuerdos iluminarán mi día, y lo que permanecerá con más fuerza es el amor y la gratitud por todo lo que me dio y me enseñó", añadió.

La madre de Mary, Henrietta Clark Donaldson, murió en 1997. Su padre se casó con Susan Moody en 2001.

El comunicado indicó que la familia celebrará una misa conmemorativa privada por Donaldson "en una fecha posterior".

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