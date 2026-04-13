UNAM entrena perros para detectar gusano barrenador

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolla, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), una estrategia basada en la detección temprana de la plaga del gusano barrenador, la cual consiste en entrenamiento especializado de perros, con un equipo actualmente conformado por dos canes: Nala y Tamal.

En un artículo publicado en Gaceta UNAM, el director de este plantel educativo, Carlos Guillermo Gutiérrez, explicó que en 2020 durante la pandemia de Covid-19 surgió un proyecto de capacitar caninos para detectar esta enfermedad respiratoria mediante el olfato.

En colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se usaron muestras biológicas positivas y negativas para enseñar a los animales a diferenciar entre personas sanas e infectadas.

Sin embargo, debido a que la capacidad de entrenamiento dentro de la Universidad era limitada, el académico señaló que se decidió no desaprovechar los avances, por los que los perros, ya considerados de alta especialización en biodetección, fueron reentrenados para detectar el cáncer.

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En esta etapa del proyecto, se contó con la colaboración del Instituto Nacional de Cancerología, con énfasis en cánceres de mama y cervicouterino.

De manera paralela, en diciembre de 2024 y con la expansión de la plaga de gusano barrenador, el equipo universitario decidió redirigir nuevamente sus esfuerzos, adaptando a los perros para detectar esta amenaza al ganado.

Debido a la experiencia previa de los animales, los perros ya dominaban la metodología de detección basada en el condicionamiento operante, por lo que el principal cambio consistió en enseñarles a identificar un nuevo olor objetivo, asociado a heridas infectadas por gusano barrenador.

De acuerdo con la UNAM, este nuevo entrenamiento se realiza en ambientes más complejos, como ranchos y zonas de manejo de ganado, "lo que exigió una adaptación adicional".

Actualmente, los dos perros son capaces de detectar el gusano barrenador con una sensibilidad superior al 90%, según lo reportado.

Pese a que los resultados fueron calificados como "altamente prometedores", aún se encuentran en fase de validación, ya que ha sido complicado acceder a suficientes casos reales en campo para validar completamente su eficacia.

"En pruebas controladas, los perros han demostrado una capacidad notable para identificar muestras contaminadas, incluso cuando éstas se colocan en animales dentro de dinámicas reales de manejo ganadero", señaló el director Gutiérrez.

De acuerdo con el académico, el uso de animales en este tipo de tareas se justifica no sólo por su capacidad olfativa, sino además por su "disposición natural a trabajar con humanos".

Con corte al 17 de marzo de 2026, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se han reportado más de 17 mil 554 casos de infestación en el país.