Familia de Renee Good exige justicia tras su trágica muerte en Minneapolis

La familia de Renee Good acusó a los agentes de inmigración de matar a la madre de Minneapolis mientras intentaba seguir las instrucciones de los agentes, y afirmó el miércoles que han contratado al mismo bufete de abogados que representó a la familia de George Floyd para exigir respuestas y responsabilidad.

Sus seres queridos dijeron en un comunicado que quieren que Good, de 37 años, sea recordada como "un agente de paz" e instaron al público a no politizar su muerte, según el bufete con sede en Chicago Romanucci & Blandin. La firma anunció que dará a conocer información de su investigación en las próximas semanas.

La decisión de la familia de contratar al bufete de abogados se produjo la misma semana en que el Departamento de Justicia declaró que no ve base para abrir una investigación federal de derechos civiles sobre el tiroteo. La investigación del FBI sigue en curso.

La administración Trump ha defendido las acciones del agente, diciendo que disparó en defensa propia mientras estaba de pie frente al vehículo de Good cuando este comenzó a avanzar. Pero esa explicación ha sido rechazada con fuerza por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y otros, basándose en videos del enfrentamiento.

Aproximadamente media docena de fiscales federales en Minnesota renunciaron esta semana y varios supervisores en la sección criminal de la División de Derechos Civiles en Washington notificaron sus salidas, según personas familiarizadas con el asunto.

Romanucci & Blandin indicó que la familia quiere respuestas sobre la operación federal que tuvo lugar el 7 de enero en el vecindario donde Good murió, así como sobre las acciones de los policías durante el encuentro y los retrasos en la ayuda médica después del tiroteo. El agente de ICE que disparó no ha sido identificado públicamente.

La pareja de Good, Becca Good, y otros familiares dicen que la pareja acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela y se detuvieron para observar la actividad policial cuando los policías se les acercaron, según el bufete de abogados. Good, añadieron, parecía dar marcha atrás y girar su vehículo alejándose de un agente antes del tiroteo, aunque los investigadores no han publicado un informe oficial.

"Lo que le sucedió a Renee está mal", señaló el bufete, agregando que tiene la intención de compartir hallazgos "de manera continua" porque cree que la comunidad no está recibiendo información adecuada de otros lugares. La firma, que ayudó a asegurar un acuerdo de 27 millones de dólares para la familia de Floyd, ahora representa a Becca Good, así como a los padres y hermanos de Renee Good.

Becca Good emitió un comunicado a Minnesota Public Radio el viernes diciendo que la pareja se había detenido para apoyar a sus vecinos: "Nosotros teníamos silbatos. Ellos tenían armas". Becca Good y su familia no han respondido a llamadas y mensajes de The Associated Press. Su declaración anterior no proporcionó más detalles sobre el día del tiroteo y, en cambio, se centró en conmemorar a su esposa.