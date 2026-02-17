logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Fatal explosión en tienda de pirotecnia en China

Por AP

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Fatal explosión en tienda de pirotecnia en China

Beijing, China.- Ocho personas murieron y dos sufrieron quemaduras leves en una explosión y un incendio en una tienda de fuegos artificiales en el este de China unos días antes del Año Nuevo Lunar.

El gobierno del condado de Donghai indicó en un comunicado que la explosión, ocurrida la tarde del domingo en una aldea de la provincia de Jiangsu, fue provocada por un residente que encendió fuegos artificiales de manera indebida cerca del establecimiento. No ofreció más detalles sobre lo sucedido.

Encender petardos a medianoche en el Año Nuevo Lunar es una tradición en China, pero en los últimos años muchos lugares han prohibido los fuegos artificiales, al menos en parte por la contaminación del aire.

El Año Nuevo Lunar, también conocido en China como el Festival de Primavera, se celebra el martes. Marcará el inicio del año del caballo en el zodiaco chino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras la explosión, el Ministerio de Gestión de Emergencias instó a todas las regiones a reforzar la supervisión de la producción, el transporte, la venta y el uso de fuegos artificiales para prevenir futuros accidentes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tiroteo en partido de hockey juvenil deja tres muertos en Pawtucket
Tiroteo en partido de hockey juvenil deja tres muertos en Pawtucket

Tiroteo en partido de hockey juvenil deja tres muertos en Pawtucket

SLP

AP

Tres personas murieron y tres están en estado crítico tras el incidente en Pawtucket.

Estados Unidos deporta a migrantes de terceros países a Camerún
Estados Unidos deporta a migrantes de terceros países a Camerún

Estados Unidos deporta a migrantes de terceros países a Camerún

SLP

AP

Un nuevo grupo de migrantes fue deportado a Camerún en vuelos organizados por Estados Unidos bajo la administración Trump.

José Jerí bajo presión por reuniones ocultas con empresarios chinos
José Jerí bajo presión por reuniones ocultas con empresarios chinos

José Jerí bajo presión por reuniones ocultas con empresarios chinos

SLP

AP

La fiscalía investiga a José Jerí por presunta corrupción y tráfico de influencias en medio de crisis política.

ONU alerta sobre acusaciones a fiscal María Consuelo Porras
ONU alerta sobre acusaciones a fiscal María Consuelo Porras

ONU alerta sobre acusaciones a fiscal María Consuelo Porras

SLP

AP

Al menos 80 niños indígenas habrían sido adoptados ilegalmente durante el conflicto armado en Guatemala.