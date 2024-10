México revira a Ken Salazar sobre caso de "El Mayo"

La Fiscalía General de la República (FGR) respondió al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, que desde agosto pasado solicitó información a las autoridades estadounidenses sobre el caso del capo Ismael Zambada García, alias "El Mayo", de manera directa, por medio de Interpol y asistencia jurídica internacional, la cual continúa esperando.

En conferencia de prensa celebrada ayer, Salazar aseguró que el gobierno de los Estados Unidos sí ha tenido comunicación con la FGR y que hay al menos cinco cartas entre el fiscal de su país Merrick Garland y el fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero.

Sin embargo, este miércoles la FGR reviró en un comunicado que ha pedido información desde hace diez semanas respecto a toda la documentación vinculada con el arribo a El Paso, Texas, de la aeronave Beechcraft 200, "con matrícula clonada, en la cual iban a bordo tres personas: el piloto no identificado, así como Ismael "Z" y Joaquín "G"; y cuya documentación migratoria, aduanal y aeronáutica de todos ellos no se ha aportado por parte de las autoridades norteamericanas".

Asimismo, la FGR señaló que tampoco se ha establecido la información total sobre la clonación de la aeronave, el nombre del piloto que tripulaba la aeronave y la documentación completa que debió acreditar su identificación, así como su calificación como piloto autorizado.

"Todo lo cual debe obrar en la documentación oficial referente a su arribo a tal aeropuerto norteamericano. Al respecto, la representación diplomática de los Estados Unidos de América realizó, ayer mismo, una conferencia de prensa respecto al caso "Ismael "Z", en la que no se dio respuesta a estos requerimientos específicos de carácter procesal".

Por lo que, la FGR afirmó que continuará en espera de dicha información, la cual le fue solicitada al gobierno de los Estados Unidos desde el mes de agosto de 2024.