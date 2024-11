Desafíos y Soluciones en la Financiación Climática

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — Se ha convocado una compleja partida internacional de póker sobre el cambio climático que durará dos semanas. ¿Las apuestas? Nada menos que el destino de un mundo cada vez más caluroso.

Controlar y hacer frente al deterioro del calor, las inundaciones, las sequías y las tormentas causadas por el cambio climático costará billones de dólares y las naciones pobres simplemente no los tienen, según calculan numerosos informes y expertos. Mientras las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas comienzan el lunes en Bakú, Azerbaiyán, la cuestión principal es quién debe contribuir para ayudar a las naciones pobres y especialmente cuánto.

Las cifras son enormes. El punto de partida en las conversaciones son 100.000 millones de dólares al año que las naciones pobres —designadas según una clasificación de la década de 1990— reciben ahora como parte de un acuerdo de 2009 que apenas se ha cumplido. Varios expertos y naciones más pobres dicen que la necesidad es de 1 billón de dólares al año o más.

"Es un juego con altas apuestas", dijo Bill Hare, físico y director general de Climate Analytics. "En este momento, el destino del planeta depende mucho de lo que logremos en los próximos cinco o diez años".

Pero la cumbre de este año, conocida como COP29, no será tan destacada como la del año pasado, con 48 intervenciones menos de jefes de estado. Los líderes de los dos países que más dióxido de carbono emiten —China y Estados Unidos— estarán ausentes. Pero si las negociaciones económicas fallan en Bakú, esto dificultará las negociaciones climáticas decisivas de 2025, dicen los expertos.

No solo es que tratar con dinero siempre sea un tema delicado, sino que dos de los países ricos que se espera que donen dinero a las naciones pobres —Estados Unidos y Alemania— atraviesan drásticos cambios gubernamentales. Aunque la delegación de Estados Unidos será del gobierno de Biden, la reelección de Donald Trump, que resta importancia al cambio climático y no ve con buenos ojos la ayuda exterior, hace que los compromisos de Estados Unidos probablemente no se cumplan.

El problema principal es la financiación climática. Sin ella, dicen los expertos, el mundo no puede controlar el calentamiento, ni la mayoría de las naciones pueden alcanzar sus objetivos actuales de reducción de la contaminación por dióxido de carbono o los nuevos que presentarán el próximo año.

"Si no resolvemos el problema financiero, definitivamente no resolveremos el problema climático", dijo Pablo Vieira, exviceministro de clima de Colombia, quien dirige la unidad de apoyo en NDC Partnership, que ayuda a las naciones con objetivos de reducción de emisiones.

Las naciones no pueden reducir la contaminación por dióxido de carbono si no pueden permitirse eliminar el carbón, el petróleo y el gas, dijeron Vieira y varios otros expertos. Las naciones pobres están frustradas porque se les dice que hagan más para combatir el cambio climático cuando no pueden permitírselo, dijo. Y las 47 naciones más pobres apenas emitieron el 4% de los gases que atrapan el calor en el aire, según la ONU.

Aproximadamente el 77% del gas que atrapa ahora el calor en la atmósfera proviene de las naciones ricas del G20, muchas de las cuales reducen ahora su contaminación, algo que no está ocurriendo en la mayoría de las naciones pobres o en China.

"Los países que son ricos hoy se han enriquecido contaminando la Tierra", dijo Ani Dasgupta, presidente del Instituto de Recursos Mundiales.

El dinero que se está discutiendo es para tres cosas: ayudar a las naciones pobres a pasar de los combustibles fósiles sucios a la energía limpia; ayudarles a adaptarse a los efectos de un mundo que se calienta, como el aumento del nivel del mar y tormentas más fuertes; y compensar a las naciones pobres vulnerables por los daños del cambio climático.

"Si la comunidad global no alcanza un objetivo (financiero), esto realmente es solo firmar la sentencia de muerte de muchos países en desarrollo", dijo Chukwumerije Okereke, director del Centro para el Cambio Climático y el Desarrollo en Nigeria.

Michael Wilkins, profesor de negocios que dirige el Centro para Finanzas Climáticas e Inversión en el Imperial College en el Reino Unido, dijo que desde 2022 la financiación climática total ha sido de casi 1,5 billones de dólares. Pero solo el 3% de eso está realmente dirigido a los países menos desarrollados, dijo.

"El Sur Global ha sido repetidamente defraudado por compromisos y promesas incumplidas", dijo Sunita Narain, directora general del Centro de Ciencia y Medio Ambiente con sede en Nueva Delhi.

"La financiación es realmente el componente clave que impulsa todo tipo de acción climática", dijo Adelle Thomas, científica climática de las Bahamas, directora de adaptación en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. "Sin esa financiación, simplemente no hay mucho que los países en desarrollo, en particular, puedan hacer".

Es una cuestión tanto de interés propio como de justicia, dijeron Thomas y otros. No es caridad ayudar a las naciones pobres a descarbonizarse porque las naciones ricas se benefician cuando todos los países reducen las emisiones. Después de todo, un mundo que se calienta perjudica a todos.

Compensar por los daños climáticos y ayudar a las naciones a prepararse para futuros daños es una cuestión de justicia, dijo Thomas. Aunque no crearon el problema, las naciones pobres, especialmente las pequeñas naciones insulares, son particularmente vulnerables a la subida del mar y el clima extremo del cambio climático. Thomas mencionó cómo el huracán Dorian de 2019 golpeó la casa de sus abuelos y "lo único que quedó en pie fue un inodoro".

La cifra de un billón de dólares que hay sobre la mesa es aproximadamente la mitad de lo que el mundo gasta anualmente en fuerzas armadas. Otros dicen que las subvenciones globales a los combustibles fósiles podrían redirigirse a la financiación climática; las estimaciones de esas subvenciones varían desde los 616.000 millones de dólares al año de la Agencia Internacional de Energía hasta los 7 billones de dólares al año del Fondo Monetario Internacional.

"Cuando necesitamos más para otras cosas, incluido el conflicto, parece que lo encontramos", dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. "Bueno, este es probablemente el mayor conflicto de todos".

Un informe del comité de financiación climática de la ONU examinó las necesidades de 98 países y las estimó en un rango de 455.000 millones a 584.000 millones de dólares anuales.

El dinero no es sólo ayuda gubernamental directa de una nación a otra. Parte de él proviene de bancos de financiación para el desarrollo multilateral, como el Banco Mundial. También hay inversión privada que se considerará una gran parte. Las naciones en desarrollo buscan alivio de su deuda global de 29 billones de dólares.

Andersen dijo que se requeriría al menos un aumento de seis veces en la inversión para seguir el camino para limitar el calentamiento futuro a solo otros dos décimas de grado Celsius (0,4 grados Fahrenheit) desde ahora, que es el objetivo general que el mundo adoptó en 2015.

La agencia de Andersen calculó que con los actuales objetivos de reducción de emisiones de las naciones, la diferencia entre los esfuerzos bien financiados y los actuales se traduce en medio grado Celsius (0,9 grados Fahrenheit) menos de calentamiento futuro. Los expertos dicen que los esfuerzos intensificados que podrían reducir aún más el calentamiento futuro también cuestan más.

Quién pagará es otro motivo de discordia. Hace décadas que las negociaciones climáticas se basan en datos de 1992 para categorizar dos grupos de naciones, esencialmente ricas y pobres, con el criterio de que las naciones ricas como Estados Unidos son las que deben ayudar financieramente a las pobres. Las circunstancias financieras han cambiado. China, el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, ha aumentado su PIB per cápita más de 30 veces desde entonces. Pero ni China ni algunas naciones ricas en petróleo están obligadas a ayudar en la financiación climática.

Las naciones desarrolladas quieren que aquellos países que antes no podían permitirse dar, pero ahora sí pueden, estén incluidos en la próxima ronda de donantes. Pero esas naciones no quieren esas obligaciones, dijo Alden Meyer, analista de E3G y veterano de las negociaciones climáticas.

"Es un panorama muy conflictivo pensar en un enorme incremento de la financiación climática actual", dijo Meyer.