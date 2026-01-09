Fiscal del condado de Hennepin desafía investigación del FBI sobre tiroteo de Renee Good

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, pidió el viernes al público que envíe directamente a su oficina cualquier video u otra prueba sobre el tiroteo fatal de Renee Good, desafiando la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de dejar la investigación únicamente en manos del FBI.

Moriarty dijo que, aunque su oficina ha colaborado de manera efectiva con el FBI en casos anteriores, le preocupa la decisión del gobierno de Trump de impedir que las agencias estatales y locales participen en la investigación del asesinato de Good por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, ocurrido el miércoles.

También afirmó que, pese a la insistencia del gobierno de Trump de que el agente que le disparó a Good tiene inmunidad legal completa, eso no es cierto.

"Tenemos jurisdicción para tomar esta decisión sobre lo que sucedió en este caso", dijo en una conferencia de prensa. "No importa que haya sido un agente federal".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Moriarty dijo que su oficina publicaría un enlace para que el público envíe grabaciones del tiroteo, aunque reconoció que no estaba segura de qué resultado legal podrían producir las presentaciones.

Habla una esposa afligida

El anuncio de la fiscal se produjo durante el tercer día de protestas en Minneapolis por el asesinato de Good, y un día después de que agentes federales de inmigración dispararan e hirieran a dos personas en Portland, Oregon.

La esposa de Good, Becca Good, emitió un comunicado a Minnesota Public Radio el viernes diciendo que "ella irradiaba bondad".

"El miércoles 7 de enero, nos detuvimos para apoyar a nuestros vecinos. Nosotros teníamos silbatos. Ellos tenían armas", dijo Becca Good.

"Ahora me queda criar a nuestro hijo y seguir enseñándole, como creía Renee, que hay personas que construyen un mundo mejor para él", escribió. "Que las personas que hicieron esto tenían miedo y enojo en sus corazones, y necesitamos mostrarles un mejor camino".

La reacción al tiroteo de Good fue inmediata en la ciudad donde la policía mató a George Floyd en 2020, y cientos de manifestantes se reunieron en la escena del tiroteo, mientras que el distrito escolar canceló las clases por el resto de la semana como medida de precaución.

El jueves por la noche, cientos de personas marcharon bajo una lluvia helada por una de las principales arterias de Minneapolis, cantando "¡Fuera el ICE ya!" y sosteniendo carteles que decían "ICE asesino, fuera de nuestras calles". Y el viernes, los manifestantes volvieron a protestar frente a una instalación federal que sirve como centro para la campaña migratoria que comenzó el martes en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul. El viernes, las autoridades erigieron barricadas fuera de la instalación.

Mientras tanto, los trabajadores de la ciudad retiraron las barricadas improvisadas hechas con árboles de Navidad viejos y otros escombros que habían bloqueado las calles cerca del sitio donde ocurrió el tiroteo de Good. Las autoridades dijeron que dejarían un altar en honor de la mujer, que era madre de tres hijos y tenía 37 años.

Tiroteos en Portland

Los tiroteos en Portland ocurrieron en el exterior de un hospital el jueves por la tarde. Agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a un hombre y una mujer, identificados por el Departamento de Seguridad Nacional como los venezolanos Luis David Nico Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano Contreras, que estaban dentro de un vehículo y cuya condición se desconoce hasta el momento. El FBI y el Departamento de Justicia de Oregon ya investigan el caso.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, y el consejo de la ciudad pidieron al ICE que suspenda todas sus operaciones en la ciudad hasta que se lleve a cabo una investigación completa. Cientos de personas protestaron el jueves por la noche en un edificio local de la agencia. En las primeras horas del viernes, la policía de Portland informó que los agentes habían arrestado a varios manifestantes después de pedirles que se retiraran de una calle para permitir el flujo de tráfico.

Igual que después del tiroteo en Minneapolis, el Departamento de Seguridad Nacional defendió las acciones de los agentes en Portland, explicando que el incidente ocurrió después de que un hombre venezolano con supuestos vínculos con pandillas y que estuvo involucrado en una balacera recientemente intentó usar su vehículo "como arma" para golpear a los oficiales. No se sabe si el tiroteo fue captado en video, como en el caso de Good.

La mayor campaña hasta ahora

El tiroteo en Minneapolis ocurrió en el segundo día de la campaña contra la inmigración del gobierno de Trump en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, que de acuerdo con Seguridad Nacional, es la mayor operación de este tipo jamás realizada. En el operativo participan más de 2.000 agentes y, según Noem, se han efectuado más de 1.500 arrestos.

Actualmente, el gobierno también traslada a agentes de inmigración a Minneapolis provenientes de redadas en Luisiana, según documentos obtenidos por The Associated Press. Esto representa un cambio, ya que se esperaba que la campaña en Luisiana, que comenzó en diciembre, durara hasta febrero.

La muerte de Good —al menos la quinta vinculada a redadas migratorias desde que Trump asumió el cargo— ha tenido repercusión mucho más allá de Minneapolis, ya que esta semana se han producido o se esperaban protestas en muchas grandes ciudades de Estados Unidos, entre ellas, Texas, California, Detroit y Missouri.

El jueves, en Washington, D.C., una mujer sostenía un cartel que decía "Alto a la Gestapo de Trump", mientras cientos de personas marchaban hacia la Casa Blanca. Manifestantes en Pflugerville, Texas, al norte de Austin, golpearon las paredes de una instalación del ICE. Y un hombre de Los Ángeles quemó una bandera estadounidense frente a un centro de detención federal.

Un encuentro letal visto desde varios ángulos

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el presidente Donald Trump, y otros miembros de su gobierno han calificado repetidamente el tiroteo en Minneapolis como un acto de autodefensa y han presentado a Good como una malhechora, indicando que empleó su auto para atacar al agente que le disparó.

Pero las autoridades estatales y locales, así como los manifestantes, rechazaron esa descripción, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, señaló que las grabaciones de video muestran que el argumento de la legítima defensa es "una tontería".

Varios transeúntes capturaron en video el asesinato de Good, que ocurrió en un vecindario al sur del centro de la ciudad.

Las grabaciones muestran cómo un agente se acerca a una camioneta detenida en medio de la carretera, exige que el conductor abra la puerta y agarra la manija. El Honda Pilot comienza a avanzar, y otro agente del ICE que está enfrente saca su arma y dispara inmediatamente al menos dos tiros a quemarropa, saltando hacia atrás mientras el auto se mueve hacia él.

En los videos no está claro si el vehículo llega a tocar al agente, y no hay indicios de que la mujer hubiera interactuado con los agentes antes. Tras los disparos, la camioneta acelera hacia dos autos estacionados en la acera antes de chocar y detenerse.

Agente identificado en los registros

El agente federal que disparó fatalmente a Good es un veterano de la guerra de Irak que ha servido durante casi dos décadas en la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, según registros obtenidos por The Associated Press.

Noem no lo ha identificado, pero un vocero de Seguridad Nacional dijo que su descripción de las lesiones que sufrió el verano pasado se referían a un incidente en Bloomington, Minnesota, en el que documentos judiciales lo identifican como Jonathan Ross.

Ross quedó atrapado por el brazo en la ventanilla de un vehículo cuyo conductor huía de una detención por una infracción migratoria. Fue arrastrado unos 90 metros (100 yardas) antes de que lo soltaran, de acuerdo con el expediente.

El agente disparó su taser, pero las descargas no incapacitaron al conductor, de acuerdo con la fiscalía. Ross fue trasladado a un hospital.

Un jurado declaró al conductor culpable de agredir a un agente federal con un arma peligrosa.

Los intentos de contactar con Ross, de 43 años, en números de teléfono y direcciones de correo electrónico asociadas con él no tuvieron éxito.