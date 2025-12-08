Fiscal pide captura de Juan Orlando Hernández por lavado de activos y fraude

TEGUCIGALPA (AP) — El fiscal general de Honduras pidió el lunes que se ejecute una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández por presunto lavado de activos y fraude.

La orden había sido emitida en 2023 por un juez de la Corte Suprema.

Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre en Estados Unidos, donde cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico, tras ser indultado por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. Nuestra lucha es frontal", escribió Zelaya, promovido en ese cargo por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) de izquierda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El caso Pandora II se refiere a una red de corrupción integrada por ex altos funcionarios que entre 2010 y 2013 participó en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (un poco más de 11 millones de dólares) a distintas fundaciones, de acuerdo con una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

Según la UFERCO, el expresidente Hernández (2014-2022) se benefició con esos desembolsos al recibir para su campaña política al menos 62 millones de lempiras (más de 2,3 millones de dólares) a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos la creación de empresas fantasmas, el uso prestanombres y contratos ficticios.

El pedido del fiscal se produjo un día después de que Libre emitiera un comunicado rechazando el indulto de Trump.

El viernes Hernández agradeció el indulto a Trump en un video en el que además sostuvo que era inocente de todos los cargos que se le imputaron y que fue víctima de una "conspiración" orquestada por los delincuentes que él combatió desde el poder y la izquierda, en referencia al gobierno de la actual mandataria Xiomara Castro.

Denunció que durante su juicio se ocultaron evidencias, se bloquearon testigos y se enterraron informes oficiales que mostraban supuestamente su inocencia. Destacó que en sus dos periodos de gobierno se crearon leyes para combatir al crimen organizado y se estrechó la cooperación en seguridad con Estados Unidos.

Hernández fue arrestado a pedido de Estados Unidos en febrero de 2022, semanas después de que Castro asumiera la presidencia. Dos años después un tribunal federal de Nueva York lo condenó por aceptar sobornos de narcotraficantes para que pudieran pasar por Honduras unas 400 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos.

Hernández sostuvo en todo momento que era inocente.