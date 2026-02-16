Fiscalía israelí planea acusar a colono por asesinato en Cisjordania

RAMALA, Cisjordania (AP) — Los fiscales israelíes informaron el lunes que planean presentar cargos contra un colono por el asesinato de un activista palestino durante un enfrentamiento que quedó registrado en video, lo que abre un inusual proceso judicial por violencia de colonos judíos en la Cisjordania ocupada.

Los ataques de colonos y las demoliciones de viviendas por parte de las autoridades se han disparado de forma drástica en los últimos dos años, pero el asesinato de Awdah Hathaleen ocurrido en julio ha atraído especial atención por su participación en la película ganadora del Óscar en 2025 "No Other Land", que documentó la lucha de aldeanos palestinos por permanecer en sus tierras. El caso también destaca porque el enfrentamiento entre palestinos y Yinon Levi, un colono sancionado internacionalmente, fue captado en video desde múltiples ángulos.

En un video que, según familiares, fue grabado por el propio Hathaleen, se ve a Levi disparando hacia la persona que sostenía la cámara. Otro lo muestra efectuando dos disparos sin que se vea dónde impactaron las balas.

Un juez israelí liberó a Levi de la custodia hace seis meses, al citar la falta de pruebas de que él hubiera realizado los disparos que mataron a Hathaleen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Fiscalía General del Estado de Israel confirmó en un comunicado el lunes que había iniciado los procedimientos para acusar formalmente a Levi. No precisó los cargos.

Eitan Peleg, abogado de la familia de Hathaleen, indicó que la fiscalía les informó que planeaba acusar a Levi de homicidio por imprudencia, lo que activa un proceso que permite a Levi impugnar los cargos antes que se presenten formalmente.

"La aplicación de la ley en casos como este, que involucran a palestinos en Cisjordania, es muy inusual, así que esto es algo único", declaró Peleg a The Associated Press el lunes.

El ejército israelí remitió las preguntas sobre la acusación a la policía, que aún no ha respondido. Ambos organismos hacen cumplir las leyes en la zona.

Más de 3,4 millones de palestinos y 700.000 israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén oriental, territorios capturados por Israel en 1967 y que los palestinos reclaman para un futuro Estado. La comunidad internacional, en su gran mayoría, considera que la construcción de asentamientos israelíes en estas áreas es ilegal y un obstáculo para la paz.

Palestinos y grupos de derechos humanos sostienen que las autoridades, de manera habitual, no procesan a los colonos ni los hacen rendir cuentas por actos de violencia. Bajo el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, las investigaciones sobre ataques de colonos se han desplomado, según el grupo israelí de derechos Yesh Din.

Khalil Hathaleen, hermano de Awdah, señaló que la familia se alegraba de que se estuviera buscando alguna medida de justicia, pero consideraba insuficiente el cargo de "homicidio por imprudencia".

"Fue un asesinato intencional a plena luz del día, con intención previa y premeditación", afirmó.

El abogado de Levi, Avichai Hajbi, declinó el lunes comentar sobre la inminente acusación formal, que dijo no haber recibido. Tras el tiroteo, le dijo a la AP que Levi actuó en defensa propia, sin dar más detalles. Levi no respondió a llamadas telefónicas el lunes.

Partes del enfrentamiento fueron filmadas

Un video difundido el año pasado por B'Tselem, un grupo israelí de derechos humanos, mostró a Levi disparando un arma hacia la persona que filmaba. En el momento en que, según B'Tselem, Hathaleen se desplomó, la imagen se sacude, pero se escuchan gemidos de dolor. El grupo explicó que obtuvo el video de la familia de Hathaleen, que aseguró que él lo grabó.

Imágenes adicionales obtenidas por la AP el año pasado mostraron a Levi agitando una pistola durante el enfrentamiento en Umm al-Khair, que fue con un grupo de palestinos por una excavadora que había rodado desde un asentamiento cercano y dañado propiedad palestina más temprano ese día.

Alaa Hathaleen, un primo que filmó el encuentro, le dijo a la AP en ese momento que se había acercado a Levi para decirle que el grupo no estaba armado y que detuviera el trabajo de demolición.

En el video, un palestino insulta a Levi y otro lo desafía a disparar. Levi empuja a alguien que queda fuera del encuadre, exige saber quién lanzó piedras y, más tarde, dispara un tiro, aparentemente lejos de la multitud. Luego vuelve a disparar y grita a la multitud que se aleje de la excavadora.

Las imágenes no mostraron dónde impactaron las balas, aunque otros familiares dijeron que vieron a Awdah Hathaleen caer inmediatamente después que se efectuaran los disparos.

Levi fue detenido, pero luego fue puesto bajo arresto domiciliario. Esa condición también fue levantada con el tiempo.

Levi estuvo entre los colonos israelíes sancionados por Estados Unidos y otros países occidentales por acusaciones de violencia contra palestinos en 2024. El presidente Donald Trump levantó las sanciones de Estados Unidos después de asumir el cargo al año siguiente.

Ataques se disparan durante aumento de foco de atención

Activistas y miembros del equipo de la película "No Other Land" han dicho que los ataques de colonos se han intensificado en la aldea retratada desde que la película ganó el Óscar.

Hamdan Ballal, uno de los directores del filme, dijo que la casa de su familia en Umm al-Khair fue objeto de otro ataque el domingo. Cuatro familiares fueron arrestados durante el enfrentamiento, afirmó.

Ballal relató que un soldado, que llegó a su casa acompañado por otro soldado y un colono-pastor, agarró a su hermano por el cuello e intentó estrangularlo. Ni el ejército ni la policía respondieron a solicitudes de comentarios sobre el incidente.

"El año después de que gané el Óscar, las agresiones aumentaron significativamente. A diario, los colonos vienen y destruyen los campos, destruyen los árboles, destruyen los cultivos alrededor de la casa", expresó.

Normas israelíes de prueba de propiedad desatan indignación

Al tiempo que los fiscales anuncian la acusación formal contra Levi y la violencia persiste en toda Cisjordania, Israel sigue adelante con medidas para incrementar su control en el territorio ocupado.

El domingo, informó que reanudará un proceso de registro de tierras en toda Cisjordania para exigir que cualquiera que reclame tierras presente documentos que prueben la propiedad. Grupos de derechos humanos afirman que el proceso podría despojar a los palestinos de tierras en las que han vivido y cultivado durante generaciones y transferir vastas extensiones al control del Estado israelí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel aseveró que las medidas contrarrestaban los esfuerzos de registro de tierras de la Autoridad Palestina en áreas donde Israel mantiene control civil y militar.

Las medidas se dan tras años de acusaciones por parte de palestinos de que medidas de colonos y del ejército —campañas de violencia, hostigamiento y demoliciones— los han expulsado de sus tierras.

Las decisiones han suscitado una condena generalizada por considerarse violaciones del derecho internacional, incluso por parte de países involucrados en el proceso de alto el fuego en la Franja de Gaza y en la Junta de Paz de Trump.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí señaló en un comunicado el lunes que las medidas formaban parte del esfuerzo de Israel por imponer una "nueva realidad legal y administrativa" que socava las perspectivas de paz y estabilidad. Por su parte, la cancillería de Egipto calificó la medida como una "violación flagrante" del derecho internacional y advirtió que escalará las tensiones en los territorios palestinos y en toda la región.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó la decisión de Israel, señalando que no sólo es desestabilizadora, sino también ilegal según la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, destacó su portavoz, Stéphane Dujarric.