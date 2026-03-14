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Flexibiliza EU sanciones contra el petróleo ruso

Por AP

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Flexibiliza EU sanciones contra el petróleo ruso

Washington.- Estados Unidos está flexibilizando temporalmente algunas sanciones que impuso sobre los embarques de petróleo de ruso, lo que refleja la preocupación mundial por el fuerte aumento de los precios del crudo debido a la escasez de suministro derivada de la guerra con Irán.

La medida, destinada a calmar a unos mercados nerviosos por la interrupción del flujo de petróleo y gas de Oriente Medio, subraya cómo la guerra ha impulsado la capacidad de Moscú para beneficiarse de sus exportaciones energéticas, un pilar del presupuesto del Kremlin en medio de su invasión a Ucrania.

Las sanciones de Estados Unidos no se aplicarán durante 30 días a las entregas de petróleo ruso que ya hayan sido cargadas en buques hasta el jueves, afirmó en X el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Eso daría luz verde a compradores para adquirir el petróleo sin preocuparse de infringir las normas de sanciones de Estados Unidos.

Pero el presidente ucraniano Volodímir Zelenski señaló que la medida adoptada por Estados Unidos "no ayuda a la paz".

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Los combates han obstruido el transporte en buques por el estrecho de Ormuz, en la desembocadura del golfo Pérsico, por donde normalmente pasa el 20% del suministro mundial de petróleo.

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