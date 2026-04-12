Fracasa diálogo entre EU e Irán

Islamabad, Pakistán.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las negociaciones con Irán concluyeron antes del amanecer del domingo sin un acuerdo de paz, después de que los iraníes se negaran a aceptar los términos estadounidenses de no desarrollar un arma nuclear.

Las conversaciones terminaron después de las 21 horas, indicó Vance, y el vicepresidente estuvo en comunicación constante con el presidente estadounidense Donald Trump y otros funcionarios de gobierno.

"Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear, y que no buscarán las herramientas que les permitirían desarrollar rápidamente un arma nuclear", dijo Vance a periodistas. "Ese es el objetivo central del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que hemos tratado de lograr a través de estas negociaciones".

El vicepresidente dijo que habló con Trump "media docena de veces, una docena de veces, en las últimas 21 horas", y que también habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

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"Y nos vamos de aquí, y nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptamos".

Irán fija "líneas rojas"

La delegación de Irán dijo a la televisión estatal iraní que presentó algunas "líneas rojas" en las reuniones con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif. Entre ellas figuraban una compensación por los daños causados por los ataques estadounidense-israelíes que iniciaron la guerra el 28 de febrero y la liberación de los activos congelados de Irán.

La guerra ha cobrado la vida de al menos 3.000 personas en Irán, 2.020 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los Estados árabes del golfo Pérsico.

Mientras tanto, Israel seguía atacando el Líbano tras decir que no hay un cese el fuego en ese país. Irán y Pakistán discreparon. La agencia estatal libanesa de noticias informó que al menos tres personas murieron.

Se espera que las negociaciones entre Israel y Líbano comiencen el martes en Washington. Israel continuó con bombardeos y una invasión terrestre contra el Líbano.