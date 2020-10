Francia considera inaceptables los comentarios de Turquía sobre Macron

PARÍS (EFE).- La presidencia francesa denunció este sábado como "inaceptables" los comentarios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en los que le aconsejaba a Emmanuel Macron una "terapia mental" por las medidas que ha tomado contra el integrismo islámico.



El Elíseo indicó, en declaraciones recogidas por los medios locales, que ha llamado a consultas al embajador francés en Ankara.

"Las declaraciones del presidente Erdogan -subrayó- son inaceptables. Los excesos y la grosería no son formas. Exigimos que Erdogan cambie su política porque es peligrosa desde todos los puntos de vista. No entramos en polémicas inútiles y no aceptamos los insultos".

Horas antes, el presidente turco había cargado contra Macron y le había reprochado estar actuando contra millones de musulmanes en Francia, en alusión a su ofensiva contra el radicalismo islámico, con el cierre de una mezquita y disoluciones de asociaciones islamistas en respuesta al asesinato del profesor Samuel Paty el día 16 por un joven checheno.

"¿Qué problema tiene Macron con el islam, qué problema tiene con los musulmanes? Macron necesita una terapia de atención mental", dijo el mandatario durante un congreso de su partido, el islamista AKP.

"¿Qué otra cosa se puede decir -se preguntó retóricamente- de un jefe de Estado que no entiende la libertad religiosa, que actúa de esta manera contra millones de personas de una religión diferente en su país? Primero, un control mental".

El Elíseo hizo notar que Erdogan no ha enviado ningún mensaje de pésame ni de apoyo tras el ataque contra el profesor Samuel Paty, decapitado después de que se hubiera lanzado una campaña contra él en las redes sociales por haber mostrado a sus alumnos las controvertidas caricaturas del profeta Mahoma en una clase dedicada a la libertad de expresión.

El jefe del Estado francés había anunciado a comienzos de mes una ley contra lo que llamó el "separatismo islamista" que tratará de limitar la influencia de los integristas en la enseñanza, en las mezquitas, en las asociaciones o en servicios como el transporte público.

Macron y Erdogan han tenido numerosos desencuentros en los últimos meses por la intervención de Ankara en Libia, en los contenciosos por las aguas territoriales de Chipre y Grecia o, más recientemente, por el conflicto en Nagorno Karabaj en el que Turquía está claramente alineada con Azerbaiyán contra Armenia.