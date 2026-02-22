Francia convoca embajador de EE.UU por comentarios sobre muerte de activista

PARÍS (AP) — Francia convocará al embajador de Estados Unidos, Charles Kushner, para protestar por comentarios del gobierno del presidente Donald Trump sobre la muerte a golpes de un activista de ultraderecha, informó el ministro de Relaciones Exteriores francés.

Convocatoria del embajador y contexto diplomático

La decisión del canciller Jean-Noël Barrot es una reacción a un comunicado de la Oficina Antiterrorista del Departamento de Estado, que publicó en X que "los informes, corroborados por el ministro del Interior francés, de que Quentin Deranque fue asesinado por milicianos de izquierda, deberían preocuparnos a todos".

Deranque, un activista de ultraderecha, murió la semana pasada por lesiones cerebrales sufridas durante una golpiza en la ciudad francesa de Lyon. Fue agredido durante una pelea en los márgenes de una reunión estudiantil en que una legisladora de extrema izquierda, Rima Hassan, era la oradora principal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reacciones oficiales y contexto político

Su muerte puso de relieve un clima de profundas tensiones políticas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El presidente francés Emmanuel Macron pidió calma el sábado, cuando unas 3.000 personas se sumaron a una marcha en Lyon organizada por grupos de ultraderecha para rendir homenaje a Deranque.

"Rechazamos cualquier instrumentalización de esta tragedia, que ha sumido a una familia francesa en el duelo, con fines políticos", manifestó Barrot. "No tenemos lecciones que aprender, en particular sobre la cuestión de la violencia, del movimiento reaccionario internacional".

El Departamento de Estado estadounidense señaló en su publicación que "el radicalismo violento de izquierda está en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública. Seguiremos de cerca la situación y esperamos que los responsables de la violencia sean llevados ante la justicia".

Se han presentado cargos preliminares contra siete personas. La fiscalía de Lyon solicitó que a cada una se le imputara homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva. Seis de los acusados fueron imputados por los tres cargos. Al séptimo se le imputó complicidad en homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva.

Barrot indicó que tiene otros temas que tratar con Kushner, incluidas las decisiones de Estados Unidos de imponer sanciones a Thierry Breton, excomisario de la Unión Europea responsable de supervisar las normas sobre redes sociales, y a Nicolas Guillou, un juez francés en la Corte Penal Internacional.

Barrot afirmó que ambos son objeto de sanciones "injustificadas e injustificables".

El Ministerio de Relaciones Exteriores francés no reveló cuándo tendrá lugar la reunión.

Kushner ya había sido convocado en agosto del año pasado por su carta a Macron en que alegaba que Francia no hacía lo suficiente para combatir el antisemitismo. Funcionarios franceses de Relaciones Exteriores se reunieron con un representante del embajador de Estados Unidos, ya que el diplomático no se presentó.