Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

PARÍS, Francia, enero 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Francia se volvió pionera europea en la protección de los jóvenes en Internet: de hecho, la Asamblea Nacional de París aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 15 años de edad acceder a las redes sociales para proteger su salud.

Con el respaldo del presidente, Emmanuel Macron, y la aprobación en la cámara del Palais Bourbon, por 130 votos a favor y 21 en contra, el proyecto de ley pasará ahora al Senado en París para su consideración.

De aprobarse definitivamente, Francia sería el primer país europeo en imponer un límite de edad de este tipo para el acceso a las redes sociales.

Mientras tanto, los gigantes del porno online YouPorn y Pornhub anunciaron que bloquearán el acceso a nuevos usuarios en el Reino Unido para proteger a los menores de edad del contenido explícito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La decisión de las dos empresas, con sede en Estados Unidos y Canadá respectivamente, se tomó tras la entrada en vigencia de las restricciones establecidas en la Ley de Seguridad en Línea, la ley que protege a los menores en Internet.

En Francia, prohibir las redes sociales a los menores de 15 años es una prioridad absoluta para Macron, quien anunció un procedimiento acelerado para que la ley entre en vigor el 1 de septiembre.

"Prohibir las redes sociales a los menores de 15 años es lo que recomiendan los académicos y lo que los franceses reclaman masivamente", aseveró.

"Tras un fructífero trabajo con el gobierno, la Asamblea Nacional dio el sí", escribió el presidente en un mensaje publicado en X, anunciando que "para que esta prohibición entre en vigencia a partir de septiembre, pedí al gobierno que active el procedimiento acelerado", declaró Macron.

"Porque el cerebro de nuestros hijos", advirtió el mandatario, "no está en venta: ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas".

"Porque sus sueños no pueden ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores. Hoy, desde Bruselas, la Comisión Europea declaró que París tiene todo el derecho a introducir esta disposición para sus ciudadanos, mientras que, en Francia, los padres parecen recibir la noticia con un optimismo cauteloso, a pesar de algunas voces discrepantes", prosiguió Macron.

"Compromiso adquirido, compromiso cumplido", escribió Macron en otro escrito en la red social X a última hora de la tarde.

En ese sentido, agradeció a la Comisión Europea "por allanar el camino para la prohibición del uso de las redes sociales por parte de menores de 15 años".

"Recuperar el control de nuestro destino digital, proteger a nuestros hijos: gracias a Europa, Francia es pionera", añadió el líder del Elíseo.

Las noticias de París también están provocando reacciones en Italia.

"Francia va bien. Estuvimos a un paso de hacer lo mismo en Italia. El proyecto de ley bipartidista Mada/Mennuni fue bloqueado por el gobierno de (Giorgia) Meloni, que es soberanista en teoría, pero en última instancia, servil a los intereses de las grandes plataformas en detrimento de los niños y jóvenes. Una vergüenza", lamentó la diputada del Partido Demócrata Marianna Mada en redes sociales.

Por su parte, Simona Malpezzi, vicepresidenta de la comisión bicameral sobre infancia y adolescencia, señaló que el proyecto de ley bipartidista "sigue estancado en el Senado, a pesar del minucioso trabajo desarrollado en diálogo con la Comisión Europea".

"Francia -según Malpezzi- demuestra que es posible actuar con decisión, explicando las razones de una prohibición necesaria y contrarrestando la presión de los algoritmos sobre las generaciones más jóvenes".

A continuación, exigió rendición de cuentas inmediata: "no podemos permitirnos quedarnos atrás mientras otros países optan por salvaguardar el futuro de sus jóvenes".