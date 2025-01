Impacto de las Teorías Conspirativas en la Política Surcoreana

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Miles de personas han desafiado el frío clima de enero para manifestarse en Seúl, ondeando banderas de Corea del Sur y Estados Unidos y gritando promesas de proteger a su asediado héroe conservador, el presidente de Corea del Sur, que ha sido apartado del cargo y enfrenta una pena de prisión por posibles cargos de rebelión.

Las crecientes multitudes en la capital de Corea del Sur están inspiradas por la desafiante actitud del presidente, Yoon Suk Yeol, pero también por el creciente poder de los influencers de derecha en YouTube que retratan a Yoon como víctima de una oposición izquierdista, simpatizante con Corea del Norte y que ha manipulado elecciones para obtener una mayoría legislativa y ahora trama destituir a un líder patriótico.

"¡Fuera las elecciones fraudulentas y una Asamblea Nacional falsa!" se leía en un cartel, blandido por un hombre enojado con un sombrero de piel durante una protesta reciente cerca de la residencia presidencial de Yoon, donde una enorme operación de las fuerzas del orden convirtió el miércoles a Yoon en el primer presidente en el cargo del país en ser detenido en una investigación penal.

Muchos en las manifestaciones a favor de Yoon, que están separadas por la policía de las contramanifestaciones antiYoon, están muy influenciados por relatos ficticios sobre fraude electoral que dominan los canales conservadores de YouTube, unas afirmaciones que Yoon ha mencionado de forma reiterada en sus ataques a las autoridades electorales.

Un cartel colgado de un paso elevado decía que "la ley marcial se declaró para investigar el fraude electoral; los legisladores suspendieron a (Yoon) para detenerlo". También había carteles de "Stop the Steal" ("detengan el robo" en inglés), un lema asociado al asalto al Capitolio de EEUU por parte de una turba de partidarios de Donald Trump el 6 de enero de 2021, enojados por afirmaciones falsas de que Joe Biden había robado las elecciones.

Hace tiempo que hay preocupaciones sobre los estrechos lazos de Yoon con influencers de YouTube conservadores, algunos de los cuales fueron invitados a su ceremonia de investidura. Uno incluso ha presumido de que Yoon escucha su programa "incluso mientras duerme".

Sin embargo, esas preocupaciones se han intensificado desde la sorprendente declaración de ley marcial de Yoon el 3 de diciembre, que llevó al despliegue de cientos de tropas para rodear la legislatura y la comisión electoral del país, y que reavivó recuerdos de dictaduras respaldadas por militares que terminaron en los años ochenta.

Cientos de ciudadanos acudieron al parlamento esa noche para ayudar a los legisladores a romper el bloqueo y que pudieran votar para levantar la ley marcial, una dramática muestra de la resiliencia democrática del país.

La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, votó para someter a Yoon a un juicio político el 14 de diciembre, lo que suspendió sus poderes y dejó su destino en manos de la Corte Constitucional, que decidirá si le destituye oficialmente o le reinstaura en el cargo.

Pero las semanas posteriores de parálisis política han dejado al descubierto la aguda división ideológica de la nación y revelado la creciente popularidad de extrañas teorías de conspiración que ahora se ven amplificadas por políticos conservadores convencionales, comenzando por el propio presidente.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook tras su detención el miércoles, Yoon afirmó que hay "muchas pruebas de fraude electoral en nuestro país". Es una más de sus afirmaciones erróneas destinadas a desacreditar el proceso electoral del país mientras defiende su decreto de ley marcial.

Los observadores temen que esto pueda socavar elecciones futuras.

La realidad interrumpida por la ley marcial

En las manifestaciones proYoon a menudo se ve a legisladores del Partido del Poder Popular de Yoon junto a influencers de YouTube de extrema derecha.

Kim Min-jeon, miembro del consejo de liderazgo del PPP, acudió a YouTube para defender la decisión del presidente de enviar tropas a instalaciones de la Comisión Nacional de Elecciones, y dijo que las preocupaciones sobre la integridad electoral hacían necesarias medidas de "emergencia bélica".

No está claro si Yoon y sus leales realmente creen las afirmaciones de elecciones amañadas o si están utilizando teorías de conspiración para justificar su imposición de la ley marcial y movilizar su base de apoyo. Tampoco está claro si quienes expresan las teorías en las protestas representan a los votantes conservadores convencionales.

Sin embargo, los conservadores se han visto envalentonados por encuestas recientes, que muestran que el apoyo a Yoon y su partido ha aumentado desde la imposición de la ley marcial.

El reciente precedente de políticos que cuestionan la realidad en beneficio personal amenaza la democracia porque añade afirmaciones falsas a ya intensos desacuerdos políticos que hacen poco probables los acuerdos de compromiso, dijo Jinman Cho, profesor de política en la Universidad Femenina Duksung en Seúl.

"Los partidos están usando teorías de conspiración no para atacarse, sino para destruirse mutuamente", dijo Cho, quien predijo que el caos persistirá hasta que el destino político de Yoon se decida en la corte.

Las acciones de Yoon también podrían dejar cicatrices de cara a posibles comicios presidenciales y legislativos en 2028 al aumentar el recelo de los votantes a aceptar los resultados electorales, dijo Han-Wool Jeong, director del Instituto de Investigación del Pueblo de Corea.

Bates de metal, bridas y cuerdas

En la noche del 3 de diciembre, mientras la televisión mostraba soldados fuertemente armados respaldados por helicópteros Blackhawk y vehículos blindados rodeando la Asamblea Nacional, una operación militar separada, que también implicaba a cientos de tropas, se ponía en marcha con discreción en la sede de la Comisión Nacional de Elecciones en Gwacheon y en otras dos instalaciones de la institución.

Según la acusación de la fiscalía contra Kim Yong Hyun, el ahora arrestado exministro de Defensa de Yoon, se suponía que un escuadrón de búsqueda y captura debía arrestar a 30 funcionarios de la CNE y encontrar pruebas de fraude electoral, una afirmación que sigue sin estar respaldada por pruebas en Corea del Sur. Los soldados estaban equipados con bates de béisbol de metal, bridas, cuerdas, vendas para los ojos y capuchas para la cabeza.

Se ordenó a otros soldados que copiaran datos de los servidores informáticos de la CNE y, "si era difícil, simplemente llevarse los propios servidores", según la acusación de 83 páginas obtenida por The Associated Press. Los planes no se llevaron a cabo porque los legisladores obligaron antes a Yoon a levantar la ley marcial.

La acusación contra Kim dice que Yoon comenzó a plantear la idea de usar sus poderes de emergencia alrededor de finales de marzo o principios de abril, poco antes de las elecciones generales, en las que los progresistas ganaron por un amplio margen para ampliar su mayoría legislativa.

En un encendido discurso televisivo el 12 de diciembre, durante el que defendió su uso de la ley marcial contra una oposición "antiestatal" que obstruía su agenda, Yoon dijo que necesitaba enviar tropas a la CNE para investigar supuestas vulnerabilidades en sus sistemas informáticos.

Hizo referencia a una afirmación desacreditada en YouTube sobre que el estatus de la CNE como órgano electoral independiente suponía que no podía ser objeto de registros y decomisos por parte de investigadores policiales.

Cuando la agencia de espionaje de Seúl investigó las redes gubernamentales por un posible robo electrónico norcoreano en 2023, no encontró señales de infracciones informáticas de la CNE. Incluso si los hackers lograran acceder, amañar unas elecciones seguiría siendo virtualmente imposible, según las autoridades, ya que requeriría anular todo el sistema de gestión electoral, manipular las papeletas físicas y la colusión de miles de trabajadores electorales.

"Cada una de las acusaciones de fraude electoral planteadas durante elecciones pasadas fue declarada como infundada en los tribunales", dijo la CNE en un comunicado.

Yoon Kab-keun, uno de los abogados del presidente, dijo que Yoon Suk Yeol estaba decidido a "resolver sospechas e insuficiencias" vinculadas a las operaciones de la CNE.

Algunos legisladores del PPP que se reunieron con Yoon en su residencia antes de su detención dijeron a los periodistas que el presidente instó al partido a ganar futuras elecciones recogiendo las voces de los manifestantes y a centrarse en la "información bien organizada en YouTube" en lugar de los "medios tradicionales sesgados".

Yoon acusó en Facebook a la CNE de negarse a asumir la responsabilidad por una gran cantidad de papeletas falsas descubiertas en elecciones pasadas no especificadas y por una red vulnerable a la piratería y la manipulación. La CNE posiblemente podría estar operando un "sistema integral de fraude electoral", afirmó.

Aunque ninguna de esas afirmaciones está fundada, el presidente mantuvo que "no podemos descartar esto como una teoría de conspiración".