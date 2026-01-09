"Free Maduro" exigen chavistas durante nueva marcha en Caracas
Movimientos sociales y políticos se unen en protesta por la detención
Miles de chavistas regresaron este viernes a las calles de Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados el pasado sábado por fuerzas estadounidenses durante el ataque militar en el país suramericano.
Los manifestantes portaban banderas y pancartas con mensajes de apoyo al mandatario y su esposa, como "Free Maduro" (Maduro libre) y "Bring them back!" (¡Regrésenlos!).
La concentración inició en el Paseo de la Resistencia Indígena, en la zona de Plaza Venezuela, y discurrió a lo largo de unos tres kilómetros hasta el Palacio Federal Legislativo, la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Movimientos sociales, la juventud del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), colectivos de pescadores y agricultores, así como funcionarios de ministerios y otras organizaciones políticas, como Tupamaros y Patria Para Todos (PPT), participaron en la movilización.
El chavismo ha convocado diariamente a protestas de mujeres, de las comunas, entre otras, para exigir la liberación del mandatario y también expresar su respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En simultáneo a la manifestación, el Gobierno de Venezuela anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE.UU., orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países".
También confirmó la llegada de una delegación "de funcionarios diplomáticos" del Departamento de Estado de EE.UU. al país suramericano, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington, según un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil.
