Mundo

Fuego consume más de 1,000 h en Chile

Por AP

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Fuego consume más de 1,000 h en Chile

Buenos Aires, Arg.- Cuatro incendios forestales que permanecían activos el lunes en Chile han consumido más de 1.000 hectáreas y obligado a realizar evacuaciones, informó la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco de advertencias por la existencia de temperaturas extremas en varias regiones del país.

Un incendio forestal denominado "Alto Llico", en la región céntrica del Maule, ha consumido más de 380 hectáreas, destruido al menos tres viviendas y provocado dos heridos y evacuaciones masivas en la comuna de Vichuquén. Además, el incendio "Cajón de Pejerrey", también en el Maule, sigue activo tras haber consumido unas 200 hectáreas.

En tanto, el incendio "Ace", en la región de Valparaíso, afecta unas 300 hectáreas y el "Coroney", en la región de Ñuble, ha destruido más de 225 hectáreas.

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja en la comuna de Vichuquén debido al incendio forestal iniciado el sábado y que presenta una velocidad de propagación media a alta, según el último informe. El organismo indicó que se registran al menos dos personas lesionadas.

El SENAPRED también declaró alerta roja en la comuna de Linares, en esa misma región.

