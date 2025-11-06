Fuerzas de Apoyo Rápido acuerdan tregua humanitaria en Sudán

EL CAIRO (AP) — Un grupo paramilitar que ha estado en guerra con el ejército sudanés durante más de dos años, dijeron el jueves que han acordado una tregua humanitaria propuesta por un grupo mediador liderado por Estados Unidos.

El acuerdo a la propuesta llega más de una semana después de que el grupo, las Fuerzas de Apoyo Rápido, tomara la ciudad de el-Fasher, que había estado bajo asedio durante más de 18 meses. También era el último bastión militar sudanés en la región occidental de Darfur en Sudán.

"Las Fuerzas de Apoyo Rápido esperan implementar el acuerdo y comenzar de inmediato las discusiones sobre los arreglos para un cese de hostilidades y los principios fundamentales que guían el proceso político en Sudán, de una manera que aborde las causas profundas de los conflictos, poniendo fin al sufrimiento del pueblo sudanés", dice un comunicado de las FAR.

Un funcionario militar sudanés dijo a The Associated Press que el ejército da la bienvenida a la propuesta del Cuarteto, pero solo acordará una tregua cuando las FAR se retiren completamente de las áreas civiles y entreguen las armas según las propuestas de paz anteriores. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto libremente.

La guerra entre las FAR y el ejército comenzó en 2023, cuando estallaron tensiones entre los dos antiguos aliados que debían supervisar una transición democrática tras un levantamiento en 2019. La lucha ha matado al menos a 40.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud, y ha desplazado a 12 millones. Sin embargo, los grupos de ayuda dicen que el verdadero número de muertos podría ser muchas veces mayor. Más de 24 millones de personas también enfrentan una inseguridad alimentaria aguda, según el Programa Mundial de Alimentos.

Massad Boulos, asesor estadounidense para asuntos africanos, declaró que Estados Unidos estaba trabajando con el ejército sudanés y las FAR para lograr una tregua humanitaria y podría haber un anuncio "pronto".

"Hemos estado trabajando en esto durante casi los últimos diez días con ambas partes, esperando finalizar los detalles", dijo Boulos a la AP en una entrevista el lunes. El plan liderado por Estados Unidos comenzaría con una tregua humanitaria de tres meses seguida de un proceso político de nueve meses, indicó.

Estados Unidos ha estado trabajando con Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos —un grupo apodado el Cuarteto— en formas de poner fin a la guerra.

"Instamos a ambas partes a avanzar en respuesta al esfuerzo liderado por Estados Unidos para concluir una tregua humanitaria, dada la urgencia inmediata de desescalar la violencia y poner fin al sufrimiento del pueblo sudanés", expresó el Departamento de Estado de Estados Unidos el jueves.

El-Fasher, la ciudad capital de Darfur del Norte, es una de las dos regiones afectadas por la hambruna, apuntó el lunes la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, un grupo global de monitoreo del hambre. La otra es la ciudad de Kadugli en la provincia de Kordofán del Sur.

"Debemos confirmar que la razón principal detrás de esta hambruna es que es provocada por el hombre. No estamos hablando de desastres naturales porque hay un conflicto en curso, inseguridad, la incapacidad de acceder a alimentos y la falta de corredores humanitarios que aseguren que las personas en gran necesidad obtengan alimentos", señaló AbdulHakim Elwaer, representante regional para el Cercano Oriente y África del Norte.

Elwaer dijo a The Associated Press el jueves durante una videollamada que hubo conversaciones durante casi dos años sobre facilitar que la ayuda llegue a las comunidades necesitadas a través de la apertura de corredores humanitarios seguros.

"Soy optimista de que para fin de año llegaremos a una solución y tiene que haber una solución porque no podemos permitir que millones de personas mueran de hambre porque la ayuda no les está llegando", sostuvo.

La organización sin fines de lucro Islamic Relief advirtió en un comunicado el jueves que las cocinas comunitarias que brindan un salvavidas a muchas familias están en riesgo de colapso. Una nueva encuesta del grupo encontró que el 83% de las familias en el este y oeste de Sudán ahora no tienen suficiente comida.

Las organizaciones humanitarias han etiquetado durante mucho tiempo a Sudán como uno de los países con las crisis de desplazamiento más alarmantes del mundo. Más recientemente, más personas fueron desplazadas después de que el-Fasher fuera tomado por las FAR tras una serie de ataques del grupo que se desató en la ciudad.

Un flujo de personas desplazadas huyó recientemente de el-Fasher para llegar al campamento de desplazados de Al-Affad en la ciudad de Al-Dabbah en el Estado del Norte, que está a unos 350 kilómetros de la capital Jartum.

Varias personas que hablaron con la AP esta semana relataron detalles desgarradores de su escape de el-Fasher. Othman Mohamed, un maestro que huyó de la ciudad a finales de septiembre, relató que vio cuerpos esparcidos a lo largo del camino y personas colapsando por el agotamiento y el abuso durante el viaje.

Dijo que había vivido una crisis en el-Fasher donde se usaban drones y artillería y no había casi comida. Las personas a menudo sobrevivían con Ombaz hasta que era difícil de obtener. Ombaz es lo que queda de prensar aceite de maní.

"En el-Fasher no hay nada más que golpizas y asesinatos usando drones en el cielo que no puedes ver pero te golpean. El dron te ataca sin que lo sientas", dijo Rawda Mohamed, quien pasó horas caminando hasta el campamento de Al-Affad.

Mathilde Vu, gerente de defensa del Consejo Noruego para Refugiados, NRC, afirmó en una sesión informativa el jueves que las personas en el-Fasher han estado sobreviviendo con comida para animales y agua de lluvia. A menudo han sido bombardeados y se han refugiado en agujeros que cavaron en el suelo para su seguridad. Aquellos que intentaron huir fueron atacados, agregó.

Las personas hicieron "el viaje a pie durante varios días, a través de una sed extrema, hambre y violencia, con algunos de ellos recogidos en camiones solo para el tramo final. Cientos de personas tuvieron que ser referidas inmediatamente para atención médica debido a su condición de salud. Algunas personas en el centro de recepción estaban simplemente demasiado deshidratadas para hablar", dijo sobre aquellos que llegaban a Tawila.