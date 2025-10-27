Fuerzas paramilitares sudanesas toman El Fasher expulsando al ejército

EL CAIRO (AP) — Las fuerzas paramilitares sudanesas, que han estado luchando desde 2023 para tomar el control de Sudán, han expulsado al ejército de su último bastión en la región occidental de Darfur, informaron oficiales militares y grupos de ayuda el lunes. Organizaciones médicas anunciaron que decenas de civiles fueron asesinadas durante los combates.

La retirada del ejército de la ciudad de El Fasher dejó a más de un cuarto de millón de personas —la mitad de ellas niños— bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), mientras los grupos de ayuda informaron de escenas caóticas, incluidos enfrentamientos entre las FAR y las tropas en retirada. La ONU acusó a las FAR de ejecutar civiles.

La caída de El Fasher a manos de las FAR podría presagiar otra división de Sudán más de una década después de la creación de Sudán del Sur. La más reciente guerra comenzó en abril de 2023 cuando la tensión entre el ejército y las FAR estalló en combates en la capital, Jartum, y en otras partes del país del noreste de África.

Imágenes que circulan en redes sociales desde el domingo muestran a combatientes de las FAR celebrando dentro y alrededor de la antigua base del ejército en El Fasher. Según un video, el subcomandante paramilitar, Abdulrahim Dagalo, llama a sus combatientes a no saquear ni atacar a civiles.

Otras imágenes muestran a combatientes de las FAR disparando y golpeando a personas mientras intentan huir. Se puede ver a muchas personas detenidas. Se escuchaba a los combatientes de las FAR mientras les gritaban "falangayat" a los detenidos, un término racista utilizado para referirse como esclavos a las tribus en Darfur. Sudaneses indignados acudieron a las redes sociales para denunciar los ataques.

Mandos militares confirmaron que las tropas habían abandonado la base el domingo y se retiraron a otra línea de defensa en medio de un intenso bombardeo de artillería de las FAR. Para el lunes por la noche, el general Abdel-Fattah Burhan, dijo que los oficiales militares decidieron retirarse por completo de la ciudad con la esperanza de evitarle más violencia a la población civil.

El ejército se retiró debido a "la destrucción sistemática y al asesinato sistemático de civiles" por parte de las FAR, dijo en un discurso televisado, agregando que el ejército esperaba "evitar que los ciudadanos y el resto de la ciudad sean destruidos".

"Estamos decididos a vengar lo que le sucedió a nuestra gente en El Fasher", dijo. "Nosotros, como pueblo sudanés, haremos que estos criminales rindan cuentas".

La ONU denuncia atrocidades en El Fasher

Los Comités de Resistencia en El Fasher, un grupo de base que monitorea la guerra, informaron el lunes que los combates continuaban alrededor del aeródromo de la base, así como en el lado occidental de la ciudad. El grupo dijo que las tropas sudanesas no tenían apoyo aéreo visible en El Fasher para intentar repeler los ataques de las FAR.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló en un comunicado que los combatientes de las FAR supuestamente llevaron a cabo atrocidades en El Fasher, incluidas "ejecuciones sumarias" de civiles que intentaban huir de sus ataques, "con indicios de motivaciones étnicas para los asesinatos".

Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, dijo que el "riesgo de violaciones y atrocidades a gran escala por motivos étnicos en El Fasher aumenta día con día".

Imágenes satelitales analizadas por The Associated Press mostraron daños en el cuartel general de la 6ª División del ejército. La disposición del cuartel general correspondía a los detalles vistos en las imágenes publicadas por las FAR, en las que se podía ver a sus combatientes reunidos alrededor de un edificio con varios impactos de bala, anunciando la captura de la ciudad.

El Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale también confirmó a través de imágenes satelitales que los paramilitares avanzaron hasta el cuartel general de la 6ª División, con "evidencia significativa de combate a corta distancia en el área". Añadió el domingo en un comunicado que identificó actividades que probablemente muestran a las FAR tomando prisioneros en la zona del aeródromo y sus alrededores.

Miles huyen de sus hogares

La Red de Médicos de Sudán, un grupo médico que monitorea la guerra, describió el ataque de las FAR como una "masacre atroz" y dijo que decenas de personas fueron asesinadas.

Los combatientes de las FAR arrasaron partes de El Fasher, saqueando hospitales y otras instalaciones médicas y "destruyendo lo que quedaba de infraestructura esencial de soporte vital y atención médica", indicó la red en un comunicado.

La Red de Derechos Humanos de Darfur señaló que las FAR detuvieron a más de 1.000 civiles, describiéndolo como una "agresión sistemática contra civiles, detenciones arbitrarias y posibles actos que equivalen a crímenes de guerra".

Entre los detenidos se encontraba un periodista local, uno de los pocos que quedaban en la ciudad, según el Sindicato de Periodistas de Sudán. El grupo advirtió sobre posibles "violaciones masivas" en El Fasher similares a lo que ocurrió en otra ciudad de Darfur, Geneina, en 2023, cuando los combatientes de las FAR mataron a cientos de personas.

El Sindicato de Médicos, el grupo que acoge a los médicos sudaneses, dijo que las FAR convirtieron El Fasher en un "brutal campo de matanza", calificando sus prácticas en Sudán como una "política de barbarie que busca aterrorizar y aniquilar a civiles". El grupo hizo un llamado a la comunidad internacional para que clasifique a las FAR como una organización terrorista.

Tom Fletcher, Coordinador de Ayuda Humanitaria de la ONU, expresó "profunda alarma" por los informes de bajas civiles y desplazamiento forzado en El Fasher.

"Cientos de miles de civiles están atrapados y aterrorizados, bombardeados, hambrientos y sin acceso a alimentos, atención médica o seguridad", sostuvo en un comunicado. Hizo un llamado para un "acceso humanitario seguro, rápido y sin obstáculos" para ayudar a la población que permanecía en El Fasher.

Antes del ataque del domingo, había 260.000 civiles, la mitad de ellos niños, atrapados dentro de El Fasher, según la agencia de la ONU para la infancia.

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU dijo que, hasta el lunes, más de 26.000 personas habían huido de sus hogares, trasladándose a áreas rurales y a la localidad cercana de Tawila.

En otros lugares, combatientes de las FAR causaron estragos en la ciudad de Bara, en la región central de Kordofán, durante el fin de semana, matando a por lo menos 47 personas, incluidas nueve mujeres, aseguró la Red de Médicos de Sudán el lunes.

Presuntos crímenes de guerra

Las FAR tuvieron su origen de las notorias milicias árabes yanyauid que brutalizaron a los sudaneses durante el conflicto de Darfur en la década de 2000.

La última guerra ha cobrado la vida de más de 40.000 personas y ha creado la peor crisis humanitaria del mundo, con parte del país —incluida el área de El Fasher— sumida en la hambruna. Más de 14 millones de personas han huido de sus hogares.

El conflicto ha estado marcado por atrocidades, incluidas matanzas y violaciones motivadas étnicamente, según las Naciones Unidas y grupos de derechos.

La Corte Penal Internacional dijo que estaba investigando presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.