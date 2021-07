Funcionarios aliados de EU, entre los objetivos de Pegasus: WhatsApp

Altos funcionarios gubernamentales de todo el mundo, incluidos individuos en altos puestos de seguridad nacional que son "aliados de Estados Unidos", fueron blanco de los gobiernos con software espía de NSO Group en un ataque de 2019 contra mil 400 usuarios de WhatsApp , según el director ejecutivo de la aplicación de mensajería, Will Cathcart.

De acuerdo con The Guardian, Cathcart reveló los nuevos detalles sobre las personas que fueron blanco del ataque después de que esta semana se hicieran nuevas revelaciones del proyecto Pegasus, una colaboración de 17 organizaciones de medios que investigaron a NSO, la compañía israelí que vende su poderoso software de vigilancia a clientes gubernamentales de todo el mundo.

Cathcart dijo que vio paralelismos entre el ataque contra los usuarios de WhatsApp en 2019, que ahora es objeto de una demanda presentada por la compañía contra NSO, y los informes sobre una fuga masiva de datos que están en el centro del proyecto Pegasus.

"Los informes coinciden con lo que vimos en el ataque que derrotamos hace dos años, es muy consistente con lo que hablamos en voz alta entonces", dijo Cathcart en una entrevista con The Guardian.

"Esta debería ser una llamada de atención para la seguridad en Internet... los teléfonos móviles son seguros para todos o no para todos", declaró.

La filtración contiene una lista de más de 50 mil números de teléfono que, se cree, han sido identificados como de personas de interés por clientes de NSO desde 2016.

Cathcart cuestionó la afirmación de NSO de que la cifra era en sí misma "exagerada", diciendo que WhatsApp había registrado un ataque contra mil 400 usuarios durante un periodo de dos semanas en 2019.

"Eso nos dice que durante un tiempo más largo, durante varios años, el número de personas atacadas es muy alto", dijo. "Por eso sentimos que era tan importante plantear la preocupación en torno a esto".

NSO se ha negado a dar detalles específicos sobre sus clientes y las personas a las que se dirigen. Sin embargo, una fuente ha afirmado que el número medio de objetivos anuales por cliente era 112.

Cuando WhatsApp anunció hace dos años que los usuarios habían sido atacados por el malware de NSO, dijo que había descubierto que alrededor de 100 de los mil 400 objetivos eran miembros de la sociedad civil: periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas. Los usuarios fueron atacados a través de una vulnerabilidad de WhatsApp que luego se corrigió.

Cathcart pidió a los gobiernos que ayuden a generar responsabilidad para los fabricantes de software espía. Además, elogió los movimientos recientes de Microsoft y otros en la industria de la tecnología que están hablando sobre los peligros del malware, y pidió a Apple, cuyos teléfonos son vulnerables a infecciones de malware, que adopte su enfoque.