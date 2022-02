Funcionarios de EU consideran que Kiev "caerá en 96 horas" ante Rusia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Funcionarios estadounidenses consideran que la capital ucraniana, Kiev, caerá en días ante las fuerzas rusas, y que una vez logrado eso, la resistencia de Ucrania se verá definitivamente neutralizada.

Según dieron a conocer a la revista Newsweek, los funcionarios señalaron que el objetivo del gobierno de Vladimir Putin, a partir de sus declaraciones de que se trata de una "operación militar especial" para "desmilitarizar" Ucrania, sería rodear a las fuerzas ucranianas y obligarlas a rendirse, so pena de destruirlas. Prevén que Kiev caiga en las próximas 96 horas, y que luego caería el liderazgo ucraniano, en las próximas semanas.

Los reportes en el terreno de ataques en múltiples ciudades y puntos estratégicos, incluyendo la central de Chernobyl, parecen ser apenas la fase inicial de una campaña mucho más extensa.

"Después de que terminen los ataques aéreos y de artillería y comience de verdad la guerra terrestre, creo que Kiev caerá en unos días", dijo un funcionario de inteligencia a Newsweek. "Esto no va a durar mucho", aseguró.

Mucho dependerá, dijo otro funcionario, de que tanto el presidente estadounidense, Joe Biden, esté dispuesto a arriesgar para apoyar a Ucrania y a la resistencia del país.

Una fuente cercana al gobierno del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, coincidió con la evaluación estadounidense en cuanto a que Kiev se verá rodeada en las siguientes 96 horas, aunque no cree que el gobierno de Zelensky colapse. Sobre si el gobierno ucraniano podrá romper el cerco ruso, señaló: "Es muy pronto para decirlo. Dicen que Ucrania está respondiendo mejor de lo que esperaban".