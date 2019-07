Geólogos temen y sospechan de nuevos temblores en California

Geólogos expertos se mantienen expectantes sobre el paréntesis abierto que siguió a los terremotos de la semana pasada en California, donde la pregunta es qué pasará con la presión tectónica, y prestan atención a los ocho volcanes cercanos, que hace temer nuevos temblores.

De hecho, varios expertos creen que ya deberían haberse registrado varios sismos a esta altura desde los terremotos en California el jueves y el viernes pasado.

Expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), citados por Fox News, se preguntan por qué el supervolcán de Yellowstone se comporta tan raro.

Se cree, conforme la opinión de los expertos, que el sur de California debe esperar más terremotos. Algunos señalan, incluso, que pueden ser más poderosos que los experimentados en los últimos días.

La sismóloga Lucy Jones dijo a The Los Angeles Times que "hay una probabilidad aproximadamente de una en 20 de que esta ubicación tenga un terremoto aún mayor en los próximos días, de que aún no hayamos visto el terremoto más grande de la secuencia".

Los geólogos coinciden en señalar que California está muy atrasada respecto con "The Big One", es decir, con la llegada de un gran terremoto, refirió hoy la agencia noticiosa italiana Ansa.

El siglo pasado ha sido anormalmente silencioso en términos de grandes terremotos que rompen el suelo y atemorizan a poblaciones enteras.

El último "Big One" fue en 1906, cuando un terremoto de 7.9 grados (sobre 10) causó la destrucción de San Francisco.

Geólogos estadounidenses también coinciden en sospechar que el extraño silencio no es sólo una tirada de suerte de los dados, sino que algo profundo en California parece estar cambiando. Los terremotos de la semana pasada son los más significativos experimentados por el sur de California desde 1999.

"Estamos inusualmente tranquilos", dijo en abril pasado a Live Science el coautor de un estudio reciente, "The Current Unlikely Earthquake Hiatus", Glenn Biasi. "Las fallas más grandes y las que llevan la mayor parte del resbalón no se han levantado", indicó. Al parecer, ahora algo ha roto el patrón geológico.