CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- La politóloga y escritora guatemalteca, Gloria Álvarez, conocida por identificarse con la ultraderecha, publicó en un video a través de redes sociales acusando que ha sido amenazada de muerte.

En la denuncia, Álvarez señala a Jaime Baturoni como el perpetrador del mensaje violento y amenazante, y declara que si le sucede algo el próximo 6 de diciembre en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, quiere que haya registro de la amenaza.

¿Quién es Gloria Álvarez?

Gloria Álvarez es una politóloga, escritora y conferencista originaria de Guatemala. Es conocida por su activismo sobre pensamiento libertario y sus fuertes críticas al populismo y socialismo.

Es autora de varios libros y conductora de radio y televisión. A lo largo de su carrera también se ha posicionado como una figura influyente en redes sociales, principalmente por su "activismo de ultraderecha".

Gloria Álvarez denuncia amenaza de muerte

A través de un video difundido en sus diversos canales oficiales, Gloria Álvarez denunció que ha sido públicamente amenazada de muerte por parte de un individuo llamado Jaime Baturoni, con quien, de acuerdo a algunos medios, la escritora mantiene supuestos conflictos legales.

En su video, Álvarez incluye un pequeño clip de la amenaza que Jaime Baturoni compartió en redes, en la que confiesa:

"Si te refieres a lo que le quiero hacer a Gloria Álvarez, obviamente nada de acoso ni sexual, la tipa está más plana que un burro de planchar. La iba yo a eliminar, o sea, a mandarla a la otra vida, a dejarla sin pulso, no sé si soy suficientemente explícito".

La activista continúa su denuncia señalando que esta situación ha generado tensión en su vida personal y está "tomando cartas en el asunto". Sin embargo, agrega que esto no detiene sus planes de presentarse en la FIL Guadalajara.

Gloria Álvarez también agradece a la persona que le mandó la información y afirma que es gracias a esos mensajes que ella ha podido, en diversas ocasiones, salvaguardar su vida.