Protesta en Palacio Nacional por asesinato de Carlos Manzo

Un grupo de ciudadanos se manifiesta en Palacio Nacional en contra de la violencia y el gobierno tras el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan.

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 01:12 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Previo a la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un grupo de alrededor de 15 personas se manifiesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, las personas manifestantes señalaron que son "puros ciudadanos" manifestándose en contra de la violencia y del gobierno.

"Carlos Manzo vive, el mal gobierno muere", "no a la dictadura " y "México en resistencia civil permanente" son algunos mensajes que colocaron frente al recinto histórico.

Con canciones de Molotov, cacerolas y gritos hicieron referencia al artículo 89 de la Constitución y a la revocación de mandato.

"¡Ni fifís ni chairos, todos mexicanos. Unidad, unidad contra la impunidad!", gritaban.

A las 13:00 horas de este domingo 9 de noviembre se tiene programado que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente en Palacio Nacional el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

