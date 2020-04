Gobernador de Nueva York firma nuevo presupuesto mientras combate el COVID-19

El nuevo presupuesto de Nueva York, de 177.000 millones de dólares, fue firmado este viernes por el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en medio de su lucha contra el coronavirus, con el que se ha aprobado una medida que cataloga algunos crímenes de odio como actos de terrorismo doméstico.



"Este es un momento en la historia como ningún otro y el gobierno necesita funcionar y entregar resultados", indicó durante la firma del proyecto de presupuesto Cuomo, que enfrenta el momento más difícil de su gestión de gobierno con la pandemia del coronavirus en Nueva York, epicentro del virus en el país.



LOS PROYECTOS



El presupuesto para el 2020-2021 está integrado por nueve proyectos de ley, entre ellos el que tipifica ciertos delitos de odio y que lleva el nombre del rabino Josef Neumann, víctima de un ataque con machete a cinco judíos ortodoxos el pasado diciembre y que murió el 29 de marzo, a los 72 años.



La medida, que según Cuomo sería la primera ley de este tipo en EE.UU., fue presentada por el gobernador el pasado enero durante su discurso sobre la situación del estado, luego de que aumentaran los delitos de odio contra los judíos en la región.



La nueva ley considerará terrorismo doméstico actos de violencia masivos motivados por la raza, color, origen, identidad o expresión de género, orientación sexual, religión, edad o discapacidad. Quien lleve a cabo un tiroteo basado en estas razones no tendrá derecho a fianza y se enfrenta a una pena de cadena perpetua.



"Todavía tratamos el terrorismo como un acto cometido por extranjeros. Ahora es una guerra de dos frentes contra el terrorismo. Está alimentado por el odio: desde el extranjero y el odio aquí en casa", indicó en aquél momento.



Además, el proyecto de ley también crearía una grupo de trabajo contra el terrorismo doméstico para analizar tiroteos masivos y hacer recomendaciones de seguridad.



ENMIENDA A LA LEY DE FIANZAS



Otra medida incluida en este presupuesto, que dividió a demócratas en la legislatura del estado y le ha valido críticas a Cuomo, es la nueva enmienda a la ley de fianzas, que el pasado año sufrió cambios para eliminar el requisito de pagar fianza en efectivo.



Esto permitió a muchos acusados, en su mayoría negros y latinos, esperar en libertad por su juicio, lo que fue criticado por algunos fiscales y fuerzas del orden, entre ellos el jefe de la Policía de Nueva York, Dermot Shea.



Pero Cuomo ha introducido varios cambios en ley de fianza, que implican por ejemplo que los jueces tendrán más discreción para retener a personas que no acudan a las citas con la corte o sean acusadas de nuevos delitos mientras están en libertad en espera de juicio.



CRÍTICAS



Entre los que este viernes dejaron oír su voz contra la nueva enmienda figura la organización comunitaria Make The Road que calificó de "vergonzosa desgracia y una profunda traición" a negros y latinos "que luchan por liberarse del flagelo del encarcelamiento masivo".



Indicó además que en momentos de la crisis por el coronavirus, los cambios a la ley de fianza les llevará a "enfrentar una pandemia global en las cárceles" donde ya hay casos del COVID-19.



La pasada semana 35 legisladores y más de 200 organizaciones enviaron una carta a Cuomo pidiendo que la ley se quedara tal y como fue enmendada el año pasado, y entre los que defendieron esta posición está el defensor del pueblo, Jumaane Williams.



El grupo de abogados sin ánimo de lucro Bronx Defender también criticó las enmiendas asegurando que habrá más encarcelamientos y convicciones injustas "en un momento en que los legisladores deberían vaciar las cárceles para proteger la salud y la seguridad de todos los neoyorquinos".



Con este nuevo presupuesto, Nueva York se ha unido a otros estados que permiten los vientres de alquiler, lo que hasta ahora había obligado a parejas que enfrentan problemas de infertilidad y a parejas del mismo sexo a buscar ayuda en otros estados o países para cumplir su deseo de tener hijos.



La legislación también establece criterios para los contratos de subrogación que brinden sólidas protecciones en la nación para padres y los sustitutos, de acuerdo con el gobernador.



También se aprobó los días remunerados por enfermedad para los trabajadores de todo el estado. La medida contempla que empresas con entre 5 y 99 empleados proporcionarán cinco días de licencia por enfermedad por año y siete días para las que tengan 100 trabajadores o más.