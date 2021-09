Gobierno de EU perdió contacto con 5 mil menores migrantes, revelan

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Estados Unidos perdió el rastro de casi cinco mil menores migrantes liberados de su custodia, reveló este miércoles el portal Axios, que obtuvo la información tras presentar una solicitud con base en el Acta de Libertad de Información (FOLA, por sus siglas en inglés).

En los primeros cinco meses del año, las autoridades hicieron 14 mil 600 llamadas para verificar la situación de los menores migrantes que salieron de los albergues manejados por los Servicios de Salud y Servicios Humanos (HHS). Por lo general, estos menores abandonan los albergues cuando familiares o tutores designados se hacen cargo de ellos.

Sin embargo, detalló Axios, en 4 mil 890 casos, las autoridades no pudieron contactar ni al menor migrante ni a su tutor.

El porcentaje de llamadas fallidas creció, de 26% en enero, a 37% en mayo, según la información obtenida por el portal.

En otras palabras, casi una de cada tres llamadas realizadas para dar seguimiento a la situación de los menores migrantes o quienes los cuidan no logró contactarlos.

"Esto es desalentador", dijo a Axios Mark Greenberg, el funcionario que durante la administración de Barack Obama supervisó el programa de menores no acompañados. "Si no se puede contactar a grandes números de niños y quienes los cuidan, es una brecha muy grande en los esfuerzos para ayudarlos".

Un vocero del HHS argumentó que "aunque hacemos todos los esfuerzos para verificar voluntariamente la situación de los niños después de que los reunimos con sus padres o quienes se hacen cargo de ellos y ofrecemos ciertos servicios post-unificación, ya no tenemos supervisión legal una vez que dejan nuestra custodia". Detalló que muchos de quienes se encargan de estos menores no devuelven las llamadas telefónicas, o no quieren ser localizados.

Durante la administración de Donald Trump, la adopción de la política Tolerancia Cero derivó en que al menos 2 mil 800 menores fueran separados de sus familias y en muchos casos se les perdió el rastro. Aunque la política fue finalmente suspendida, en octubre pasado todavía unos 545 niños migrantes no habían sido reunidos con sus padres, que en muchos casos fueron devueltos a sus países de origen.

El entonces candidato presidencial, Joe Biden (actual mandatario), calificó la separación de menores migrantes de sus padres como "un ultraje, un fallo moral y una mancha al carácter de nuestro país".