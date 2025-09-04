Gobierno de Nepal bloquea la mayoría de las redes sociales por incumplimiento
El proyecto de ley propuesto en Nepal genera debate sobre la regulación de plataformas en línea.
KATMANDÚ (AP) — El gobierno de Nepal dijo el jueves que bloquearía la mayoría de las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, X y YouTube, porque las empresas no cumplieron con las regulaciones que requerían que se registraran ante el gobierno.
El ministro de Comunicación e Información de Nepal, Prithvi Subba Gurung, afirmó que alrededor de dos docenas de plataformas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal recibieron reiterados avisos para que se presentaran y registraran oficialmente sus empresas en el país. Las plataformas serían bloqueadas de inmediato, expresó.
TikTok, Viber y otras tres plataformas de redes sociales podrían operar en Nepal porque se han registrado ante el gobierno.
El gobierno de Nepal ha solicitado a las empresas que designen una oficina o punto de enlace en el país. Ha presentado un proyecto de ley en el parlamento que pretende garantizar que las plataformas sociales estén adecuadamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas.
El proyecto de ley, que aún no ha completado su trámite parlamentario, ha sido ampliamente criticado por quienes lo consideran una herramienta de censura y de castigo a los opositores que expresan sus protestas en línea. Grupos de derechos lo han descrito como un intento del gobierno de restringir la libertad de expresión y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Las autoridades han dicho que era necesario promulgar leyes para monitorear las redes sociales y asegurar que tanto los usuarios como los operadores sean responsables y rindan cuentas de lo que comparten y de lo que se publica o dice en estas plataformas.
