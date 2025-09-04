Laura Itzel Castillo delinea agenda legislativa del Senado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, destacó que el Paquete Económico que se recibirá la próxima semana será muy relevante, porque contiene las bases de lo que se podrá hacer el siguiente año desde la administración pública en beneficio del país.

En entrevista, la senadora también mencionó que se prevé que en los siguientes días se aborde la reforma sobre el combate a la extorsión, que es uno de los temas que más preocupa a la población.

Destacó que dicha reforma, de la que el Senado será cámara revisora, faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general para unificar, entre otros rubros, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, delitos vinculados y sanciones.

La senadora Laura Itzel Castillo consideró que en esas próximas discusiones se debe elevar el nivel, porque "la política es un vehículo civilizatorio y aunque podemos discutir muy fuerte, hay que hacerlo con respeto; ese debe ser nuestro compromiso".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es lamentable que haya confrontaciones, porque la gente nos observa; por ello, el llamado durante las sesiones será a la cordura y a elevar el nivel del debate. En mi caso, como presidenta de la Mesa Directiva, hay que declinar a la militancia y conducir de forma institucional", recalcó.

Afirmó que presidir el Senado de la República representa una gran responsabilidad, sobre todo después de un primer año tan intenso en esta legislatura, por lo que "ahora nos tocará sacar adelante todo el andamiaje secundario de las reformas constitucionales".

Por otro lado, se refirió al papel protagónico de las mujeres en la vida pública, y consideró que, aunque la lucha ha sido larga y los retos enormes, hoy se pueden ver resultados, como la paridad en ambas cámaras del Congreso y que por primera vez hay una presidenta de la República.

"Hoy los estereotipos hacia las mujeres se están derribando, y hemos avanzado mucho en la igualdad sustantiva. Por eso es importante que las mujeres sepan que ellas pueden ser lo que quieran ser, como lo ha mencionado también la presidenta Claudia Sheinbaum", concluyó.