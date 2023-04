Gobierno italiano pierde una importante votación parlamentaria por ausencia de sus diputados

ROMA, Italia (EFE).- El Gobierno italiano, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, perdió hoy inesperadamente y por apenas seis votos una votación parlamentaria sobre una importante desviación presupuestaria, debido a la ausencia de un gran número de diputados de la coalición de derechas en el poder, lo que ha llevado a la oposición a cuestionar la capacidad del Ejecutivo.



Los parlamentarios reaccionaron con sorpresa por el rechazo de la propuesta en la Cámara de Diputados, que se saldó con 195 votos a favor, seis menos de los necesarios para obtener la mayoría absoluta -que el Gobierno supera holgadamente-, mientras que 105 se abstuvieron y 19 la rechazaron.

La desviación fue aprobada poco antes sin problemas en el Senado, pero el resultado negativo de la Cámara impide que se tramite el Documento de Economía y Finanzas (DEF), el programa anual que, a modo de columna vertebral, guiará la estrategia económica del país en los próximos años.

El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, justificó el inesperado resultado por un error de cálculo: "No hay ningún problema político; es que los diputados o no saben o no se han dado cuenta".

A la sesión plenaria no acudieron 45 diputados conservadores, aunque la ausencia de 18 de ellos estaba justificada por motivos oficiales, entre los que se encuentra la propia Meloni, de viaje en el Reino Unido.

Según los medios, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini fue el grupo con más faltas injustificadas, seguida de la conservadora Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y de los ultras Hermanos de Italia, de Meloni.

Tras unos segundos de desconcierto, los diputados de la oposición aplaudieron el imprevisto resultado y criticaron con dureza la "total falta de responsabilidad" del Ejecutivo ante una importante votación para la política económica de Italia.

Esto va "más allá de lo imaginable: uno de los actos políticos más importantes, de hecho el acto económico más importante, que fracasa estrepitosamente", protestó la portavoz del progresista Partido Demócrata (PD) en la Cámara de Diputados, Chiara Braga.

Por su parte, lo populistas del Movimiento 5 Estrellas (M5S) calificaron lo sucedido de "algo nunca visto, un episodio clamoroso que ilustra toda la falta de preparación de este Ejecutivo. A pesar de su amplísima mayoría no han logrado siquiera aprobar el principal programa económico de nuestro país".

"La verdad es que el Gobierno no está capacitado para guiar Italia", denunció el vicepresidente de M5S, Michele Gubitosa, que pidió que Meloni comparezca ante el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

Ante el descalabro propiciado por la votación, se ha convocado esta misma tarde un Consejo de Ministros especial para rehacer el texto rechazado y que pueda volver a la Cámara de Diputados lo antes posible.

La resolución propuesta por la mayoría autorizaba una desviación presupuestaria de 3,400 millones en 2023 y de 4,500 millones en 2024, y su aprobación era un requisito previo para tramitar el DEF.

El texto, aprobado por el Consejo de Ministros a principios de este mes, admitía un contexto "incierto" por la guerra de Ucrania y las "altas tensiones geopolíticas", y fijaba como una de las prioridades reducir la abultada deuda pública de Italia.