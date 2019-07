Guaidó niega que estén programados nuevos encuentros con Gobierno de Maduro

"Cuando haya una nueva oportunidad que favorezca el proceso del cese de la usurpación -del presidente Maduro-, el Gobierno de transición y las elecciones libres, lo haremos saber (...) no ha habido pronunciamiento oficial de que vamos a asistir a una nueva ronda, todo lo demás son especulaciones", dijo a periodistas.



Previo a la sesión ordinaria del Parlamento, el líder opositor remarcó que un nuevo encuentro dependerá de los avances que hayan para alcanzar los objetivos que se planteó en enero pasado cuando juró asumir el mando del Ejecutivo al considerar que Maduro usurpa la Presidencia.



"Si hay una nueva ronda, si están las condiciones que favorezcan, que faciliten el cese de la usurpación, lo haremos saber", insistió.



El pasado jueves, Maduro aseguró que el diálogo que inició con la oposición en Noruega a mediados de mayo, y que se encontraba congelado, continuaría y avanzaría en acuerdos.



"El diálogo con los noruegos sí va, va a continuar, y vamos a avanzar en acuerdos, verificables, cumplibles, por la paz de Venezuela", dijo entonces el líder chavista tras señalar que hay noticias "nuevas y positivas" en este sentido.



"Ahora, hay muchas cosas. Así como estoy diciendo diálogo, tiene que haber justicia a lo interno, tiene que haber justicia, la justicia no la va a detener nada ni nadie", apuntó.



En medio de la crisis de gobernabilidad de Venezuela, las autoridades noruegas informaron a mediados de mayo pasado sobre su papel mediador en una fase inicial para entablar un diálogo político entre el Gobierno de Maduro y la oposición a fin de resolver la crisis del país suramericano.



Ese mismo mes las partes volvieron a tener un encuentro que, según dijo la oposición en un comunicado, culminó sin acuerdo.



En ese mismo texto, la oposición señaló que estaba dispuesta a continuar con Noruega la búsqueda de una solución a la crisis venezolana, aunque posteriormente Guaidó indicó que no estaba pautado otro encuentro.