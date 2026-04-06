Guerra altera la ayuda a necesitados

Tel Aviv, Israel.- Grupos de ayuda advierten que la guerra en Oriente Medio ha trastocado su capacidad de llevar alimentos y medicinas a millones de personas necesitadas en todo el mundo, y que el sufrimiento se agravará si la violencia continúa.

El conflicto armado no sólo ha cortado rutas marítimas vitales, también está alterando las cadenas de suministro de los grupos de ayuda, obligándolos a usar rutas más costosas y que consumen más tiempo.

El Programa Mundial de Alimentos afirma que tiene decenas de miles de toneladas de alimentos con fuertes retrasos en el tránsito. El Comité Internacional de Rescate tiene medicamentos valorados en 130.000 dólares destinados al devastado Sudán varados en Dubái y casi 670 cajas de alimentos terapéuticos para niños con desnutrición severa en Somalia detenidas en India. El Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que ha retrasado el envío de equipos a 16 países.

Jean-Cedric Meeus, jefe de transporte y logística global de UNICEF, explicó que su agencia está utilizando una combinación de rutas terrestres y aéreas para enviar vacunas a Nigeria e Irán a fin de que lleguen a tiempo para las campañas de vacunación, pero los costos se han disparado.

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