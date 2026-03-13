Guerra Irán-EU provocará coletazo sobre energéticos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Debido al

, México será afectado por las restricciones que hay para el paso de barcos cargados de energéticos por el

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, consideró el empresarioEnal término de ladel(CCE), explicó que "todavía no se siente, pero es obvio que si esto sigue va a haber coletazo", aunque confió en que el conflicto no durará mucho tiempo.Eldeagregó que "la energía tiene que ver con todo y poco a poco va a ir afectando más en todo el mundo".Para eldely del CCE, el país no puede "extraerse" de lo que ocurra porque somosDe acuerdo con la(UNCTAD) elmilitar en Medio Oriente genera efectos en cadena más allá de esa región, porque se afectan los, el transporte marítimo y las cadenas de suministro global.En el"Afectaciones en el, implicaciones al comercio y desarrollo", el organismo aseguró que por dicha región transita una cuarta parte deltransportado por vía marítima.Mencionó que hay un cruce significativo de, que se ven afectados por el conflicto, porque "la escalada militar en la región ha alterado losa través de este paso estratégico...".Por ejemplo, ya hay reacciones en los, al llegar el Brent a más de 100 dólares por barril, lo que puede llevar a un incremento de los precios de los alimentos, como una reacción que ya se vio en otros momentos en que suben los precios de dicho energético.Se encarecieron los fletes que mueven crudo y laspor riesgo de guerra, además de que suben los, encareciendo el transporte en las cadenas de suministro.prevé quee incluirá aEn torno al proceso para revisar el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) el empresario dijo que "no creo que esté en duda el tratado. Yo creo que el tratado va a ir para adelante y va apaíses".Comentó que "los tresde los tres países todos estamos muy unidos (y sabemos) que es muy necesario que continúe el tratado. Entonces yo creo que vamos a tener tratado y va a seguir siendo positivo para los tres países".